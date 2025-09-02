Personnalités invitées au camp vacances Faso Mêbo du Guiriko: le groupe Badenya apporte sa touche culturelle aux activités

Le groupe Badenya «Seyba et Yacou», un groupe de frères artistes musiciens, était l’invité du jour, ce lundi, au camp vacances Faso Mêbo du Guiriko.

Le duo Badenya Seyba et Yacou, bien connu dans la région du Guiriko pour son engagement sur les questions de panafricanisme est venu apporter sa pierre à la formation d’une jeunesse consciente et éveillée.

« En tant qu’artistes engagés, panafricains et révolutionnaires, c’était un devoir pour nous de passer encourager ces enfants. En tant que Burkinabè, chacun de nous a son devoir à accomplir pour accompagner la dynamique engagée par le chef de l’Etat. Nous devons apporter notre contribution pour faire de ces enfants de la bonne graine », soutient le porte-parole du groupe.

Il salue cette initiative du chef de l’Etat qui permet de réunir ces jeunes pour les former sur le patriotisme, l’intégrité, la défense de la Patrie. Il exhorte tous les artistes-musiciens à jouer leur partition dans l’œuvre d’éveil des consciences, engagée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le duo Seyba et Yacou a invité les campeurs à mettre en pratique les enseignements qu’ils reçoivent à ce camp. Au grand plaisir des campeurs, les frères Seyba et Yacou ont passé en revue certains de leurs titres phares qui appellent la jeunesse à une prise de conscience.

Direction de la communication de la Présidence du Faso