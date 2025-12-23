CAN MAROC 2025 : 𝑳𝒆𝒔 𝑬́𝒕𝒂𝒍𝒐𝒏𝒔 𝒓𝒆𝒄̧𝒐𝒊𝒗𝒆𝒏𝒕 𝒍𝒆 𝒔𝒐𝒖𝒕𝒊𝒆𝒏 𝒅𝒆𝒔 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓𝒊𝒕𝒆́𝒔 𝒂𝒗𝒂𝒏𝒕 𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒆𝒓 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉

Par
BH SIDWAYA
À la veille de leur entrée en lice à la CAN face à la Guinée équatoriale, les Étalons ont effectué leur dernière séance d’entraînement.

Un moment fort marqué par la visite d’encouragement d’une importante délégation officielle, conduite par le ministère en charge des Sports, en présence du ministre, secrétaire général du Gouvernement, du président de la Fédération burkinabè de football, de l’ambassadeur du Burkina Faso au Maroc, de l’ambassadeur pour le sport ainsi que d’autres personnalités.

La délégation a effectué un tour du terrain d’entraînement pour saluer et encourager le Onze national, déterminé et concentré avant ce rendez-vous crucial.

 

Sources : FBF

 

 

