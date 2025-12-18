CASEM du ministère de l’Economie et des Finances: plus de 3 100 milliards FCFA de recettes mobilisés en 2025

Le ministère de l’Economie et des Finances a tenu la 2e session ordinaire de son Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM), jeudi 18 décembre 2025 à Ouagadougou, sur le thème : « Intelligence artificielle : opportunité stratégique pour le ministère de l’Economie et des Finances ».

C’est bientôt la fin de l’année 2025 et l’heure est au bilan des actions menées tout au long des 12 mois écoulés. C’est dans ce cadre que le Ministère de l’économie et des finances (MEF) a tenu la 2e session ordinaire de son Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM), jeudi 18 décembre 2025, à Ouagadougou. Ce fut l’occasion pour le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, de faire le bilan des résultats obtenus durant toute l’année. Ainsi, selon lui, à la date de mi-décembre 2025, la mobilisation des recettes a franchi le seuil de 3 100 milliards FCFA au profit du budget de l’Etat, tandis que le Fonds de soutien patriotique a enregistré plus de 209 milliards FCFA.

« C’est le témoignage éloquent du civisme de nos concitoyens, de l’efficacité des dispositifs mis en place et de l’engagement sans faille de l’ensemble des collaborateurs », a-t-il ajouté. Et de poursuivre que le pays a enregistré des progrès déterminants dans la mise en œuvre du plan d’action du groupe d’examen de la coopération internationale (ICRG) avec la disponibilité du rapport d’évaluation finale consacrant la sortie du Burkina Faso de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI).

« Cette avancée majeure renforce la crédibilité financière de notre Etat, améliore l’attractivité de l’économie et consacre la qualité du travail accompli par l’ensemble des structures concernées. Tous ces efforts se matérialisent par des indicateurs très satisfaisants avec un taux de croissance projeté à 6,28 % pour l’année 2025 et une déflation à 0,5% », a expliqué le MEF.

Plus de 3400 milliards attendus en 2026

Pour l’année 2026, les ambitions portées par le plan de travail annuel montrent une volonté de mobiliser plus 3 400 milliards FCFA de recettes propres au profit du budget de l’Etat, 200 milliards FCFA au profit du FSP, d’octroyer 5 milliards F CFA de crédits d’investissements au profit des grandes entreprises et des PME, de financer des projets de coopératives de jeunes et de femmes à hauteur d’un milliard F CFA.

L’accélération de la digitalisation de la banque des dépôts du Trésor avec l’opérationnalisation de l’internet Banking, l’opérationnalisation des guichets automatiques et la création d’une holding bancaire pour optimiser les participations de l’Etat dans les banques figurent également dans le travail annuel 2026. « Pour y arriver, nous devons ancrer durablement la culture de la performance, de la responsabilité et du résultat car les chantiers sont énormes », a souligné Aboubakar Nacanabo.

La session du CASEM a aussi servi de cadre de réflexion sur le thème : « Intelligence artificielle : opportunité stratégique pour le ministère de l’Economie et des Finances». Pour le ministre Nakanabo, l’Intelligence artificielle (IA) transforme déjà les modes de décision, de gestion et de production. Elle représente pour le MEF, un levier puissant d’efficacité, de transparence et d’anticipation.

« Mais, elle pose aussi des exigences en termes de protection des données, de souveraineté numérique, de maîtrise technologique.

Réfléchir à l’IA, c’est donc penser l’administration de demain avec audace et

responsabilité », a-t-il laissé entendre.

Fleur BIRBA