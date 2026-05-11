Célébration de la journée de l’Europe: la coopération entre le Burkina Faso et l’Union européenne magnifiée

Dans le cadre de la célébration de la journée de l’Europe, chaque 9 mai, la délégation de l’Union européenne au Burkina Faso, a organisé un cocktail, vendredi 8 mai 2026, à Ouagadougou.

A la résidence de l’ambassadeur de l’Union européenne (UE), les verres se sont levés, vendredi 8 mai 2026, pour magnifier l’amitié et la coopération entre le Burkina Faso et l’UE. Ce cérémonial est intervenu au cours d’un cocktail organisé par la délégation de l’UE au Burkina Faso, dans le cadre de la journée de l’Europe, célébrée chaque 9 mai. L’ambassadeur de l’UE au Burkina Faso, Philippe Bronchain, a rappelé que la coopération entre l’UE et le Burkina Faso date de 1959, deux ans après la création de la Communauté économique européenne (CEE). « C’est un partenariat qui est très riche dans lequel on a fait énormément de réalisations », a-t-il affirmé. M. Bronchain a insisté sur la qualité particulière du lien unissant les deux parties soutenant que l’Union européenne a toujours été aux côtés du Burkina Faso.

« L’Union européenne restera engagée aux côtés du Burkina Faso pour soutenir les initiatives porteuses de développement, de résilience et d’espoir pour les populations», a-t-il appuyé. Le diplomate européen a également formulé des vœux pour un retour durable de la paix et de la stabilité sur toute l’étendue du territoire national. Il a également mis l’accent sur la dimension essentiellement réciproque de cette coopération, tout en soulignant le rôle de la diaspora burkinabè en Europe et le succès des programmes d’échanges. « Nous avons des étudiants burkinabè qui se rendent en Europe et des étudiants européens qui viennent au Burkina Faso », a-t-il déclaré. Philippe Bronchain a réaffirmé les valeurs fondamentales qui sous-tendent l’action de l’UE et son partenariat avec le pays des Hommes intègres.

Un partenariat équilibré

Quant au ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, il a assuré de l’attachement du Burkina Faso à ce partenariat. « Nous voulons un partenariat équilibré, marqué par le respect mutuel et organisé autour de nos intérêts partagés », a-t-il déclaré. Il a précisé que cette coopération doit être éclairée par une réelle connaissance mutuelle et une présence efficace sur le terrain. « Cette approche apporte une place de choix à l’alignement sur les aspirations locales, une place de choix au respect de la réalité et une place de choix au respect de l’exigence sécuritaire », a-t-il soutenu. Karamoko Jean Marie Traoré a félicité l’UE pour les années de coopération.

Faisant le bilan de la coopération qu’il a évaluée à 67 ans, le ministre des Affaires étrangères a insisté sur la nécessité de maintenir l’engagement réciproque. Il a exprimé la volonté du Burkina Faso à construire une relation actualisée. « Nous sommes disponibles à travailler selon des visions et des approches partagées pour faire de nos relations, une coopération moderne. Toutefois, le Burkina Faso demeure attaché à une coopération sincère, respectueuse et fondée sur la vérité et le respect mutuel », a-t-il déclaré. « Le ministre Traoré a exprimé la reconnaissance du Burkina Faso pour les efforts consentis par l’Union européenne en faveur du développement du Burkina Faso. Le chef de la diplomatie burkinabè a souhaité que les relations entre le Burkina Faso et l’UE se renforcent au profit des populations.

Boukary BONKOUNGOU

Astride OUEDRAOGO

(Stagiaire)