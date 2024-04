Centre-Est : plus de 7 millions F CFA et des vivres pour les forces combattantes

La coordination régionale des associations de veille citoyenne du Centre-Est, a remis, le samedi 6 avril 2024, à Tenkodogo, plus de 7 millions de francs CFA et des vivres au gouverneur de la région, Aboudou Karim Lamizana, pour soutenir les forces combattantes, engagées dans la lutte contre le terrorisme.

La mobilisation ne faiblit pas pour soutenir le gouvernement de la Transition dans sa lutte pour la reconquête du territoire national. Le samedi 6 avril 2024, à Tenkodogo, c’est la coordination régionale des associations de veille citoyenne du Centre-Est qui a remis 7 279 000 francs CFA, 4,5 tonnes de riz, des sacs de maïs et du spaghetti, au gouverneur de la région, le colonel Aboudou Karim Lamizana, pour soutenir les forces combattantes engagées sur le front contre le terrorisme.

Selon le président du comité d’organisation, par ailleurs chargé de missions du président de la Transition pour la région du Centre-Est, Adama Kamboné, la journée d’engagement patriotique et de participation citoyenne, lancée par le gouvernement, a été le prétexte pour organiser cette collecte de fonds et de vivres. Il a précisé que les contributions sont le fruit des efforts des filles et fils de la région et de la diaspora pour les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie(VDP) afin de libérer le Koulpélogo dans le Centre-Est, sous embargo des groupes armés terroristes. Pour le gouverneur, le geste de la coordination régionale des associations de veille citoyenne de la région est un signe que les populations ont pris conscience des efforts faits sur le terrain par les FDS et VDP. La mobilisation dénote, à ses yeux que la population est fatiguée du terrorisme qui sévit depuis 2015. C’est pourquoi, selon lui, elles ont laissé parler leur cœur pour soutenir le Président Ibrahim Traoré et son gouvernement dans leur combat.

Des cellules dormantes

De son avis, pour accompagner la Transition, la population doit participer à assécher les sources de ravitaillement des groupes armés terroristes. Aboudou Karim Lamizana a aussi alerté sur la présence de cellules dormantes des groupes armés terroristes dans toutes les villes du Centre-Est.

« Je vous le dit franchement, à Tenkodogo et dans toutes les villes de la région, nous avons des cellules dormantes des groupes armés terroristes. J’ai la preuve et je vous demande, vous population, aidez-nous à démanteler ces personnes pour qu’on puisse les arrêter définitivement », a lancé le gouverneur. Le premier responsable de la région a aussi pris l’engagement que l’axe Tenkodogo-Ouargaye, sous emprise des groupes armés, sera rouvert au trafic.

« Avec les FDS, nous sommes en train de prendre des mesures fortes : Tenkodogo-Ouargaye sera rouvert très prochainement », a-t-il affirmé. Il a, par ailleurs, confié que l’appel d’offre pour sélectionner une entreprise en vue du bitumage de ce même tronçon a été fait. « Nous allons sécuriser la voie pour que l’axe Tenkodogo-Ouargaye soit bitumé et je vous le promets, parce que j’ai pris l’engagement pour que l’on puisse aller partout dans la région du Centre-Est et cela va arriver par la grâce de Dieu », a promis le gouverneur Lamizana. Celui-ci a également soutenu que le Président de la Transition, Ibrahim Traoré et son gouvernement sont venus sauver le pays des Hommes intègres. « Je vais vous dire du fond du cœur, si le capitane Ibrahim Traoré n’était pas venu avec des mesures fortes, aujourd’hui, peut-être, on n’allait même plus parler du Burkina. Quand il a parlé d’effort de paix, on n’a forcé personne. Nous avons pris conscience du travail qui est en train d’être fait et nous avons tous adhéré », a ajouté l’officier supérieur.

Anselme KAMBIRE