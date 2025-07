Cérémonie de lancement régional du projet culturel Africa-Europe partnerships for the culture, section Afrique de l’Ouest

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pindgwendé Gilbert OUEDRAOGO a procédé ce jeudi 24 juillet 2025 au Centre National des Arts, du Spectacle et de l’Audiovisuel (CENASA) au lancement du projet partenariat Afrique-Europe pour la culture, section Afrique de l’Ouest, en présence du Coordonnateur général du projet, Mahamado NAKANABO, du Chargé d’affaires assurant l’intérim de la Délégation de l’Union européenne au Burkina Faso, Robert ADAM, des ambassadeurs de l’Union européenne ainsi que des acteurs culturels burkinabè et ouest-africains.

Ce projet concerne quinze pays d’Afrique de l’Ouest et a pour but de former les artistes et acteurs culturels, de les mettre en réseau avec d’autres acteurs culturels africains et européens, de financer six grands festivals et 42 festivals moyens sur une durée de trois ans.Pour Robert ADAM, ce projet vient consacrer la priorité de la culture et des relations culturelles dans les relations extérieures de l’Union européenne.

Cette priorité à l’action culturelle vise à créer des partenariats, des réseaux, des mises en réseau des compétences des acteurs culturels ouest-africains. Pour lui, la culture est le domaine qui permet de tisser des liens durables, des ponts et un vrai dialogue entre culture et civilisation qui se consolide sur la durée dans les pays.

Dans son intervention, le Ministre Pindgwendé s’est réjoui de la mise en œuvre de ce projet qui viendra sans doute <<soutenir les efforts des différents gouvernements des pays bénéficiaires et permettra une meilleure prise en compte des aspirations culturelle de nos peuples>>.Le projet Africa-Europe partnership for culture est né de la volonté des gouvernements africains et européens de mutualiser leurs efforts pour la promotion de la culture en Afrique et en Europe.

DCRP/MCCAT