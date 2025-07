Ouagadougou : La Police nationale démantèle un réseau de malfaiteurs

La Police nationale a mis fin au parcours d’un vaste réseau de malfaiteurs à Ouagadougou. Ce gang opérait principalement dans la capitale burkinabè et environnant ainsi qu’à Tenkodogo. Ses membres, dont l’âge est compris entre 18 et 37 ans, s’étaient spécialisés dans les agressions et vols à main armée, recels d’engins à deux roues, braquages des boutiques Orange money et autres lieux de commerce.

Certains membres du groupe étaient chargés de cibler les lieux, d’autres faisaient le guet pour s’assurer de l’heure à laquelle le lieu ciblé était moins fréquenté, communiquaient enfin ces informations à l’équipe opérationnelle qui passait à l’acte. Parmi les membres du gang, se trouvaient un mécanicien et un peintre qui se chargeaient de la modification des numéros de série et la peinture des engins volés afin de pouvoir les vendre plus facilement sur place ou dans un pays voisin.

