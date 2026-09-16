Cérémonie de passation de charges au MCCAT : Dr Moctar Sanfo succède à Fidèle Aymar TAMINI à la tête du Secrétariat général

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a présidé ce mercredi 16 septembre 2026 à Ouagadougou, la cérémonie de passation de charges entre les Secrétaires généraux sortant et entrant, Bètamou Aymar Fidèle TAMINI et Dr Moctar SANFO.

Au cours de la cérémonie, le Ministre Pingdwendé a reconnu les valeurs patriotiques et d’engagement du Secrétaire général sortant, Bètamou Fidèle Aymar TAMINI. << Je reconnais en l’homme une fidélité, un attachement au travail bien fait et un engagement total. Camarade TAMINI, votre contribution à la performance du MCCAT se passe de commentaires. Vous avez été un digne et infatigable serviteur de la République. Pour cela, je vous ai proposé à titre exceptionnel à la décoration >>, a déclaré le ministre en signe de gratitude pour l’immensité de l’œuvre accomplie.

Fidèle Aymar TAMINI a dressé le bilan de son séjour à la tête du Secrétariat général, depuis son arrivée en novembre 2022. En matière d’événementiels, il s’agit entre autres de l’organisation des deux dernières éditions du FESPACO, des trois dernières éditions de la Semaine nationale de la culture (SNC), des deux dernières éditions de la Foire internationale du livre de Ouagadougou( FILO), des deux dernières éditions des UACO, de la relance de la Nuit des Lompolo, du Symposium international sur granite de Laongo, de l’instauration du Mois du patrimoine burkinabè, de l’organisation réussie de trois éditions des Journées de la gastronomie burkinabè, etc. C’est avec un sentiment de devoir accompli qu’il quitte le département de la Culture tout en saluant l’ensemble des collaborateurs qui ont permis d’atteindre de tels résultats.

Quant au Secrétaire général entré, il dit mesurer la tâche et s’est engagé à relever les défis à la suite de son prédécesseur tout en comptant sur l’implication de toutes les structures rattachées. << c’est au bout de l’ancienne corde que l’on tisse la nouvelle >> a-t-il cité avant d’ajouter ceci : << Je viens m’inscrire fermement dans la continuité de l’action publique, car l’État est une permanence. J’ai pris connaissance des instances et je salue le travail remarquable qui a été accompli jusqu’ici par chacun d’entre vous. C’est sur ces bases solides que nous allons, ensemble, continuer à bâtir. Mon ambition n’est pas d’imposer une vision isolée, mais de mettre mon expérience au service de vos compétences pour atteindre nos objectifs communs. Je vois le Secrétariat Général comme un espace d’efficacité, de dialogue et d’écoute >>; foi du nouveau Secrétaire général.

<< Félicitations, courage, en avant, marche !>>, c’est sur ces mots appuyés que le Ministre Pingdwendé a invité le nouveau Secrétaire général à la tâche car dit-il, << il n’aura pas de round d’observation >> car selon lui, le credo reste le même: << Ne pas faire moins bien qu’hier >>.