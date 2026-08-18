Chine : Xi Jinping appelle à faire progresser le socialisme aux caractéristiques chinoises à l’occasion du centenaire de la naissance de l’ancien dirigeant Jiang Zemin

Le président chinois Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la Commission militaire centrale, a prononcé un discours important lors d’un grand rassemblement organisé pour commémorer le centenaire de la naissance de l’ancien dirigeant Jiang Zemin au Grand Hall du Peuple à Pékin, capitale de la Chine, le 17 août 2026.

Environ 6 000 personnes étaient présentes à la cérémonie commémorative du centenaire de la naissance de l’ancien dirigeant Jiang Zemin au Grand Hall du Peuple à Pékin, capitale de la Chine, le 17 août 2026. Dans son discours, le président chinois Xi Jinping a salué les « contributions inoubliables » de l’ancien dirigeant Jiang Zemin et a exhorté l’ensemble du Parti communiste chinois (PCC) et le peuple chinois de toutes les ethnies à continuer de faire avancer la cause du socialisme aux caractéristiques chinoises. « Nous rendons un hommage solennel à ses réalisations exceptionnelles et nous nous inspirons de sa noble conduite », a déclaré Xi, appelant à poursuivre les efforts pour offrir une vie meilleure au peuple chinois et écrire un chapitre encore plus brillant pour la nation chinoise.

Jiang est né en août 1926 à Yangzhou, dans la province du Jiangsu. En 1989, il a été élu secrétaire général du Comité central du PCC. Il est décédé en 2022 à l’âge de 96 ans.

Dans son hommage, Xi a décrit Jiang comme un combattant communiste aguerri et un dirigeant exceptionnel de la grande cause du socialisme aux caractéristiques chinoises. Jiang était la figure centrale de la troisième génération de la direction collective centrale du Parti et le principal fondateur de la théorie des «Trois Représentations».

La fermeté des convictions politiques

Jiang a apporté une contribution inoubliable à la sauvegarde de la grande cause du socialisme aux caractéristiques chinoises, en ouvrant de nouvelles voies dans tous les domaines de la réforme et de l’ouverture, en permettant au peuple d’atteindre une prospérité modérée globale et en faisant progresser avec succès la cause du socialisme aux caractéristiques chinoises au XXIe siècle, a déclaré Xi.

Xi a salué l’attachement inébranlable de Jiang aux idéaux communistes ainsi que son dévouement envers le Parti et le peuple, appelant les membres du Parti à puiser de la force dans sa ferme conviction politique.

Il a mis en avant l’opinion de Jiang selon laquelle plus le pays avance sur la voie de la réforme et de l’ouverture et plus son économie se développe, plus il devient crucial de renforcer la direction du Parti et d’améliorer la construction du Parti.

Dans cette nouvelle étape, a souligné le président Xi, il est impératif de préserver la direction générale du Parti et la direction centralisée et unifiée du Comité central du PCC, de renforcer sans faiblir l’autogouvernance complète et rigoureuse du Parti, et de veiller à ce que le Parti reste le noyau de direction fort de la cause du socialisme aux caractéristiques chinoises.

Jiang s’est toujours tenu aux côtés du peuple et s’est soucié de son bien-être, a déclaré Xi, appelant à s’inspirer du dévouement et de l’amour profond que le défunt dirigeant portait au peuple.

Jiang avait souligné que l’objectif fondamental du développement économique était d’améliorer le niveau de vie de la population. Il avait également mis l’accent sur la construction d’une société modérément prospère à un niveau supérieur, de manière globale, qui profiterait à plus d’un milliard de personnes, a précisé Xi.

Xi a souligné l’importance d’adhérer à une approche du développement centrée sur le peuple et a exigé que des mesures concrètes soient prises pour promouvoir le développement global du peuple et la prospérité commune pour tous dans cette nouvelle étape.

Esprit d’innovation, réflexion stratégique, courage et vision

Xi a salué les efforts déployés par Jiang pour faire progresser les innovations dans les domaines de la théorie, des institutions, des sciences et technologies, de la culture et dans d’autres secteurs, appelant à s’inspirer de son esprit d’innovation.

En rassemblant la sagesse de l’ensemble du Parti, Jiang a élaboré la théorie des «Trois Représentations», qui a apporté des réponses plus approfondies aux questions de savoir ce qu’est le socialisme et comment le construire, et a abordé de manière créative celles de savoir quel type de Parti construire et comment le construire, a déclaré Xi.

Xi a souligné le rôle de Jiang dans l’ouverture accrue de la Chine au monde, notamment en menant l’adhésion du pays à l’Organisation mondiale du commerce. « Dans cette nouvelle étape, nous devons répondre de manière appropriée aux questions auxquelles sont confrontés la Chine, le monde, le peuple et notre époque, et ne cesser d’innover pour adapter le marxisme au contexte chinois et aux besoins de notre époque », a déclaré Xi Jinping.

Xi a mis en avant la clairvoyance et la réflexion stratégique de Jiang. Fort d’une perspective internationale et d’une vision d’avenir, Jiang a fait progresser la cause du Parti et de l’État grâce à une série de décisions et de mesures majeures, a déclaré Xi.

Jiang a pris des dispositions visionnaires pour la construction d’une société modérément prospère à tous égards, et a formulé une série de réflexions sur les affaires étrangères et les stratégies internationales afin de faire progresser le développement d’un monde multipolaire et la mondialisation économique dans la bonne direction.

Pour l’avenir, il est essentiel d’appliquer pleinement et fidèlement la nouvelle philosophie de développement sur tous les fronts, d’accélérer les efforts visant à créer un nouveau modèle de développement et de réaliser des progrès concrets dans la promotion d’un développement de haute qualité, a déclaré Xi, appelant à redoubler d’efforts pour construire une communauté d’avenir partagé pour l’humanité et apporter davantage d’énergie positive à la paix et au développement mondiaux.

Xi a également souligné le courage et la vision extraordinaires de Jiang. Jiang a pris des décisions résolues à des tournants historiques clés et à des moments critiques, et a réagi avec sang-froid face aux risques et aux défis, assurant ainsi la progression régulière de la réforme et de l’ouverture de la Chine ainsi que de la modernisation socialiste, a déclaré Xi.

Xi a notamment souligné que Jiang avait permis à la Chine de résister avec succès à l’impact de la crise financière asiatique et de remporter une victoire totale dans la lutte contre les graves inondations de 1998. « Sur cette nouvelle voie, nous devons nous tenir prêts à affronter les vents violents, les eaux agitées et même les tempêtes dangereuses, à défendre résolument la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts de développement, et à continuer d’écrire un nouveau chapitre des miracles que sont la croissance économique rapide et la stabilité sociale à long terme », a déclaré Xi.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source : Xinhua