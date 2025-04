Chronique du carême : la Semaine Sainte, semaine de tous les enjeux

Du dimanche des rameaux à Pâques, c’est la Semaine Sainte ! Et quelle semaine : moment de réflexion, de prière et de contemplation, cette semaine a nulle autre pareille dans le calendrier liturgique chrétien, est une excellente occasion pour les chrétiens de réaffirmer leur foi, de se souvenir du sacrifice de Jésus et de célébrer dans l’espérance et la joie la Résurrection, épine dorsale de la foi chrétienne.

Tout commence par un triomphe ! Alors qu’il se rend à Jérusalem pour la Pâque juive avec ses disciples, Jésus se voit acclamer comme un roi par une foule, agitant des palmes. Le mot hébreu, Hosanna : « Sauve, nous te le demandons », repris en chœur par cette foule, indique bien la raison pour laquelle Jésus est ainsi acclamé : c’est le Messie Sauveur ! Cet appel à un salut de la part du Fils de David est d’une grande portée dans le cadre d’une entrée messianique à Jérusalem. Pour la foule donc, ce « Puissant Prophète » qui depuis trois ans maintenant, enseigne, nourrit des foules, guérit toutes sortes de maladies et même ressuscite les morts, ne peut être que le Messie, ce descendant de David qui vient pour sauver le peuple. La foule est totalement en liesse. En délire même !

Jésus entre à Jérusalem sur le dos d’un âne : tout un symbole

Tel que le pouvoir aujourd’hui se conçoit, qu’un roi fasse une entrée triomphale sur un âne est un peu étonnant. Pourtant, qu’on ne s’y trompe pas. Car, si Jésus choisit cet animal, c’est qu’il tient à accomplir la prophétie de Zacharie dans l’Ancien Testament où le prophète annonce l’arrivée du roi à Jérusalem : « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse » (Zachari 9 : 9 ). L’âne est une monture modeste. Ce n’est pas celle d’un roi guerrier, mais d’un roi pacifique. Les guerriers sont montés sur des chevaux, pas sur des ânes ! L’oracle de Zacharie continue ainsi : « Ce roi fera disparaître d’Ephraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat ; il brisera l’arc de guerre, et il proclamera la paix aux nations » ().

En la personne de Jésus, le Royaume de Dieu est inauguré dans le monde.

La foule qui se presse sur la descente du Mont des Oliviers connaît cet oracle et reconnaît Jésus comme le roi annoncé. Ces femmes et ces hommes espèrent que Jésus vient établir le Royaume de Dieu, où règneront enfin la justice et la paix. Ils ont raison. C’est bien ce que Jésus apporte. En sa personne, le Royaume de Dieu est inauguré dans le monde. Mais c’est par sa mort, sa résurrection et par le don de l’Esprit Saint, et non par la force des biceps ou une conquête militaire, que son Royaume s’étend.

L’humilité, figure emblématique de Dieu, depuis toujours.

L’image la plus courante qu’on fait circuler de Dieu, c’est le Tout-Puissant. Et pourtant, l’humilité est souvent la figure qui, au fond, sied le plus à Dieu dans de nombreuses traditions religieuses, notamment dans le christianisme. Là, Jésus Christ en est l’incarnation parfaite. Sa vie sur terre, en effet, a été marquée par une profonde humilité, comme le montre son abaissement volontaire jusqu’à la mort sur la croix. Saint Paul s’en fait bien le chantre à travers le merveilleux tableau de cet incomparable modèle qu’il nous offre dans sa lettre aux Philippiens, 2. Les circonstances de la venue de Jésus en ce monde, le prouvent à souhait, du reste. Né sous la forme d’un fragile enfant, Jésus est couché dans une crèche, faute de mieux. Bien que ce fut un évènement extraordinaire, ce sont d’humbles bergers, gardant leurs troupeaux dans les champs pendant la nuit qui en ont la primeur. L’ange leur dit : « Aujourd’hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur » (Luc 2, 13-15.) !

Devenu grand, Jésus a vécu une vie au service des plus pauvres et des marginalisés, sans chercher à attirer l’attention sur lui-même. Ce sont essentiellement ceux-là qui l’acclament comme Roi ce dimanche des Rameaux et de la Passion. Le lavement des pieds de ses disciples à la Cène du jeudi saint est un acte symbolique de son humilité, où il se comporte comme un humble esclave (Jean 13,4-6).

Que de chantiers d’humilité ouverts par Jésus qui a vécu une vie au service des plus pauvres, jusqu’au dépouillement absolu de la Croix :

– Le lavement des pieds de ses disciples lors de la Sainte Cène, le jeudi saint, geste symbolique renversant les hiérarchies sociales et spirituelles : « Je vous ai donné l’exemple, pour que, comme moi je vous ai fait, vous fassiez vous aussi » (Jn 13,15). Saint Luc l’explicite bien : Que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert … (Luc 22, 26).

Le signe de la croix : l’amour jusqu’au bout, quoiqu’il en coûte tel est le signe de la croix. Autrement dit, une vie de sacrifice et de service total aux autres. Mais que d’humilité cela exige.

Ces chantiers d’humilité et tant d’autres laissés par Jésus

Christ sont des leçons profondes pour ses disciples et pour tous ceux qui cherchent à vivre une vie spirituelle authentique et serviable. Mais, il faut le reconnaitre, l’humilité demande énormément de travail sur soi-même ; et c’est le principal enjeu du carême chaque année, particulièrement de la Semaine Sainte, pour nous donner de nous configurer toujours davantage au Christ.

Abbé Paul DAH