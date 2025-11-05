CHU de Bogodogo: les Afrodescendants offrent du matériel et des équipements médicaux

Une délégation des Afrodescendants a effectué une visite au centre hospitalier universitaire de Bogodogo, le mercredi 5 novembre 2025.

Accompagnée des responsables du ministère en charge de la Santé et celui en charge des Affaires étrangères, la délégation a fait le tour des différents services de l’unité pédiatrique, pour constater le fonctionnement de cette structure de l’hôpital de Bogodogo. Au terme de la visite, la délégation a procédé à la remise d’un lot de matériels et d’équipements médicaux pour contribuer à améliorer la prise en charge des populations. Cette démarche des membres de l’Institut de développement de diaspora africaine s’inscrit dans la dynamique de tisser des partenariats durables avec l’hôpital de Bogodogo.

D’ores et déjà, l’équipe de médecins de ADDI s’est engagée à collaborer avec les équipes de l’hôpital en vue de développer la télémédecine. « La plupart d’entre nous ont des cliniques et on voudrait collaborer dans le domaine de la télémédecine et appuyer à distances les équipes dans plusieurs spécialités telles que la radiologie, la neurologie, la cardiologie, et aider dans le domaine des analyses médicales », a indiqué la représentante de ADDI, Dr Stella Jefferies. Le directeur général du CHU de Bogodogo a traduit la reconnaissance des autorités pour cet appui et saluer cette collaboration fructueuse en perspective avec les membres de la diaspora africaine.

DCRP/ MAECR-BE