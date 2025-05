Cinéma :  un documentaire pour célébrer Jean-Jacques Dessalines, l’un des héros d’Haïti

Le documentaire Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon Bonaparte » : une page de l’Histoire d’Haïti sera projeté le jeudi 15 mai 2025 au monument de la Paix. L’initiative est de l’association 3R international.

Jean-Jacques Dessalines est l’un des pères de l’indépendance d’Haïti qui a été effacé des tablettes de l’histoire par les colons français. Grâce au réalisateur haïtien Arnold Antonin, ce combattant de la liberté de la première république noire est en train d’être connu dans le monde. A travers son documentaire Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon Bonaparte » : une page de l’Histoire d’Haïti, le cinéaste raconte l’histoire de ce chef militaire qui s’est opposé au retour de l’esclavage en Haïti en posant les premières bases d’un État. Le film sera projeté le jeudi 15 mai 2025 à Ouagadougou, précisément au monument de la Paix à Tampouy.

La projection est organisée par l’association 3R international présidée par l’activiste canadienne d’origine haïtienne, Darlè Lozis dit Manze Choublak à travers le thème ‘’Réveillons les ancêtres pour le combat de la souveraineté’’. « En déclarant son indépendance vis-à-vis des Français bien avant les peuples colonisés d’ailleurs, Dessalines a établi le principe – valable plus que jamais aujourd’hui encore – selon lequel chaque nation, aussi petite soit-elle, doit être libre et capable de déterminer son propre avenir », a-t-elle expliqué. Et d’ajouter qu’il existe des points communs entre l’ancien bras droit de Toussaint Louverture et le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. Comme l’a fait Jean-Jacques Dessalines pour le peuple haïtien, le Capitaine Ibrahim Traoré fait des réformes socio-économiques, mène des actions en faveur du mieux-être du peuple burkinabè et se bat pour l’indépendance réelle du Burkina Faso.

Alassane KERE