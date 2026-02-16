Clôture de la campagne nationale de solidarité Dɛmɛ Sira : Plus de 970 millions FCFA enregistrés durant la campagne

Le Président de l’Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, a présidé la cérémonie de clôture des activités de la campagne nationale de solidarité « Dɛmɛ Sira », vendredi 13 février 2026, à Ouagadougou.

Lancée le 14 novembre 2025, la campagne nationale « Dɛmɛ Sira » a été clôturée lors d’un gala par le Président de l’Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma. Il a représenté le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Initiée par le ministère de la Famille et de la Solidarité avec pour ambition de fédérer les énergies et à transformer l’élan collectif de solidarité en faveur des personnes vulnérables de la Nation, Dɛmɛ sira a permis de mobiliser 970 millions FCFA, selon la ministre, le lieutenant-colonel Passowendé Pélagie Kabré. Elle a annoncé que lors de la campagne, le département a pu collecter d’importantes quantités de vivres, de vêtements et de matériels divers au profit des personnes les plus vulnérables.

Le lieutenant-colonel Kabré a expliqué que le flambeau de la solidarité a été accueilli dans les 13 régions avec une ferveur populaire profonde et sincère. « Il aura permis de sensibiliser plus de 14 millions de Burkinabè sur des thématiques spécifiques en lien avec la solidarité, la cohésion sociale », a-t-elle précisé

La ministre de la Famille et de la Solidarité a expliqué que le gala national est une opportunité et tribune pour reconnaitre et valoriser des initiatives endogènes de solidarité en faveur des personnes vulnérables. Il vise également à magnifier des femmes et des hommes qui accompagnent le département en toute discrétion. « L’objectif du gala est aussi de collecter 1 milliard F CFA, car nous souhaitons totaliser une mobilisation de 2 milliards FCFA, afin d’élargir l’aide sociale sur l’ensemble du territoire national », a annoncé le lieutenant-colonel Kabré qui espère totaliser une mobilisation de 2 milliards FCFA pour élargir l’aide sociale sur l’étendue du territoire national. Pour le bilan définitif, la ministre chargée de la Solidarité a donné rendez-vous lors d’une conférence de presse.

Plus de 80 personnalités distinguées

Pour le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, représentant le parrain de la cérémonie, le ministre chargé de l’Economie, en soutenant les initiatives portées par ce gala, les Burkinabè contribuent à reconstruire le tissu social indispensable à la paix. « Cette campagne permettra de soutenir les couches les plus vulnérables et de participer au relèvement des Personnes déplacées internes (PDI) », a-t-il relevé.

La soirée a connu la présence de membres du gouvernement, d’opérateurs économiques et de personnalités de marque. Au cours de la cérémonie plus de 80 personnalités ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur soutien multiforme dans la campagne. 10 lauréats de l’initiative endogène de solidarité ont été distingués par des remises de trophées et de prix allant de 450 000 FCFA à 2 millions FCFA. Des ambassadeurs de la solidarité ont également été désignés et distingués. Le prix du président du Faso est revenu à l’association SOS Sourou School de Tougan pour son projet de jardin écologique au profit de 257 femmes déplacées internes.

Elle a reçu un trophée et la somme de 5 millions FCFA offerte par le président du Faso. La région du Nakambé, classée 1ère, a mobilisé la somme de 160,80 millions FCFA. Elle accueillera la IIe édition de la campagne nationale. A cet effet, elle a reçu le flambeau des mains du Président de l’ALT, Dr Ousmane Bougouma, pour les préparatifs.

Le président de l’association SOS Sourou School de Tougan, Sirabé Coulibaly, lauréat du prix du président du Faso, a remercié le président du Faso pour la distinction. Au cours du gala, plusieurs structures ont donné des chèques. Des tableaux produits par les enfants des PDI et enfants des blessés de guerre ont été mis à la vente aux enchères.

Abdoulaye BALBONE

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)