Clôture du SIA 2025: une satisfaction pour la VIIe édition

La clôture de la VIIe édition du salon international de l’arbre (SIA) est intervenue, le samedi 19 juillet 2025 à Ouagadougou, à la satisfaction du comité d’organisation. Cette édition était placée sur le thème « Arbre et culture : rôle de la jeunesse du Sahel dans la préservation des valeurs culturelles de l’arbre face aux défis du changement climatique ». Selon le commissaire général du SIA 2025, Lazar Doulcom, l’évènement a permis de valoriser les savoirs traditionnels liés aux arbres et à leur symbolique culturelle. L

e SIA 2025 a permis également, a-t-il poursuivi, d’encourager la transmission intergénérationnelle des connaissances et de trouver des solutions innovantes portées par la jeunesse pour la restauration de l’écosystème. « Nous pouvons affirmer avec fierté que les objectifs ont été atteints grâce à une programmation riche et diversifiée », s’est-il réjoui. A son avis, les conférences, les panels, les ateliers, les reboisements symboliques ont constitué autant d’opportunités d’apprentissage et d’engagement. Le commissaire général du SIA 2025 a confié que les thématiques des panels ont contribué à mettre en lumière la capacité de la jeunesse à innover et à proposer des solutions concrètes.

Contraintes et recommandations

Cependant, il a traduit son mécontentement du fait que l’organisation d’un événement de cette envergure se heurte parfois à des difficultés significatives en matière de mobilisation des ressources. Face à ces défis, il a partagé des recommandations clés issues des réflexions. Il s’agit, entre autres, de renforcer les mécanismes de financements innovants pour les projets portés par la jeunesse dans l’économie verte et la valorisation de l’arbre, pérenniser les plateformes de dialogue inter-générationnel pour assurer la transmission continue des savoirs traditionnels.

Les participants à l’édition 2025 du SIA ont exhorté le gouvernement à intégrer davantage les dimensions culturelles et écologiques dans les politiques publiques d’aménagement et de développement. Ils ont estimé que le renforcement de la gouvernance collaborative intersectorielle incluant la société civile, la recherche et les communautés va aboutir à une coordination stratégique et une prise de décision concertée sur la gestion durable de l’arbre au Sahel.

Pour M. Doulcom, c’est avec un immense optimisme que le comité d’organisation du SIA 2025 tourne son regard vers la VIIIe édition du SIA en 2026, qui se tiendra sur le thème : « L’Arbre urbain et périurbain : Enjeux et opportunités pour des villes sahéliennes résilientes ».

Le représentant du ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Narcisse Nikiéma, a indiqué que durant ces quatre jours, le parc urbain Bangr Weogo a vibré au rythme de discussions passionnantes et d’échanges fructueux autour d’un thème d’actualité. « Nous avons été témoins de la vitalité et de l’ingéniosité de notre jeunesse sahélienne, prête à prendre le leadership de cette transition écologique et culturelle », a-t-il dit. M. Nikiéma a affirmé que le ministère en charge de l’environnement est fermement engagé aux côtés de tous les acteurs pour la protection de l’environnement et la lutte contre les effets du changement climatique.

Valentin KABORE

(Collaborateur)