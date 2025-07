Concours « Grand prix de la formalisation édition 2025 »: Encourager la transition vers l’économie formelle

Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Roland Somda, a lancé le « Grand prix de la formalisation édition 2025 », et installé les membres du bureau exécutif élu du Conseil national de l’économie informelle (CNEI) du Burkina Faso, vendredi 18 juillet 2025, à Ouagadougou.

L’économie informelle constitue le socle principal du marché de travail au Burkina Faso. En effet, selon l’enquête nationale semestrielle sur l’emploi, 93,5% des emplois sont issus du secteur informel. Malheureusement, la majorité des travailleurs sont concernés par des emplois précaires sans couverture sociale ni perspective structurée d’ascension. Pour y remédier, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, à travers la Direction générale de la promotion de l’emploi (DGPEE), a initié le concours « Grand prix de la formalisation édition 2025 » afin d’encourager et faciliter la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle. Il a été lancé officiellement par le ministre chargé de l’Emploi, Roland Somda, vendredi 18 juillet 2025, à Ouagadougou.

La cérémonie a également servi de cadre pour installer le bureau élu du Conseil national de l’économie informelle du Burkina Faso (CNEI-BF), fort de 41 membres. « La tenue de cet évènement traduit la matérialisation des orientations stratégiques du Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, qui vise à replacer le secteur informel au cœur des enjeux de création d’emplois décents à travers une transition vers l’économie formelle en tenant compte des spécificités de notre pays », a soutenu le ministre, Roland Somda.

Il a en outre souligné que le concours a pour but d’encourager, de reconnaître et de valoriser les acteurs du secteur informel qui s’engagent volontairement sur le chemin de l’institutionnalisation des activités informelles. « Cette édition mettra en lumière des exemples réussis de cette transformation qui seront récompensés et magnifiés dans le temps », a-t-il expliqué.

A travers cette initiative, a poursuivi le ministre Somda, nous souhaitons amorcer un nouvel élan de concert avec le Conseil national de l’économie informelle afin de briser les barrières de la peur administrative et démontrer à souhait que la formalisation est la véritable source de protection sociale, de sécurité et de croissance durable.

Il a par ailleurs rappelé que le ministère a apporté plusieurs appuis au CNEI-BF, depuis sa création en 2019. Ce qui a, selon lui, permis la mise en place des démembrements, la tenue de séries de renforcement de capacités, l’élaboration du programme d’activités et du plan stratégique de développement ainsi que du manuel de procédures.

Une opportunité de saine occupation de la jeunesse

Convaincu que la formalisation est le passage obligé vers une économie plus compétitive et plus inclusive, le ministre chargé de l’Emploi a réaffirmé l’engagement de son département à accompagner les membres du bureau exécutif du CNEI-BF pour l’atteinte des résultats escomptés.

Il a aussi appelé l’ensemble des acteurs du secteur à privilégier l’intérêt national et à concourir à la création d’emplois décents au profit d’environ 78% de la population du Burkina Faso ayant moins de 35 ans et exposée aux effets du chômage.

Selon le nouveau président du bureau exécutif du CNEI-BF, Salifou Nikiéma, le secteur informel constitue une opportunité de saine occupation de la jeunesse dans le contexte actuel de grande turbulence, où le chômage et la pauvreté sont des terreaux fertiles au recrutement de groupes armés à des fins d’activités criminelles. C’est pourquoi, il a salué les efforts d’organisation, d’encadrement, de suivi soutenu par le ministère en charge de l’emploi, à l’exemple du « Grand Prix de la formalisation ».

« Depuis 2021, le CNEI contribue, à travers le projet dénommé SYCOTAX, à collecter des taxes d’occupation du domaine public dans la commune de Ouagadougou. A ce jour, plusieurs milliards de francs CFA ont été déjà mobilisés pour le budget communal. Il contribue annuellement à mettre en œuvre des plans d’action de lutte contre le VIH-SIDA et les IST auprès des travailleurs de l’économie informelle », s’est-il réjoui.

M.Nikiéma a invité les membres du CNEI-BF venus des démembrements régionaux, provinciaux, communaux à adhérer fortement à cette nouvelle initiative par des inscriptions de masse.

Le parrain de la cérémonie, Razang-Naaba Poulma, a encouragé les jeunes à se lancer dans les affaires et à persévérer dans le travail. Il a aussi exhorté les anciens opérateurs économiques à soutenir et à partager leurs expériences avec les jeunes entrepreneurs afin qu’ils puissent, à l’avenir, assurer la relève.

Adama SAWADOGO