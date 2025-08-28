Colonel Thomas Savadogo, commandant de la BVDP: « L’action de tous est nécessaire dans la lutte contre le terrorisme »

La Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP) organise les 28 et 29 août 2025, à Manga, un séminaire de sensibilisation et de partage d’informations au profit des acteurs des médias sur la collaboration avec les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans la lutte contre le terrorisme.

La Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP) compte sur les médias dans sa mission de libération du territoire national. C’est pourquoi, elle a jugé nécessaire de renforcer la collaboration avec les acteurs des médias et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). A son initiative, des rédacteurs en chef et leurs adjoints prennent part à un séminaire de sensibilisation et de partage d’informations les 28 et 29 août 2025, à Manga, dans la région du Nazinon.

L’objectif du séminaire vise à consolider les acquis des actions militaires de lutte contre le terrorisme à travers la sensibilisation et la mobilisation des journalistes sur l’importance et les modalités de leur soutien aux actions des VDP dans la lutte contre l’hydre terroriste. Durant deux jours, de façon interactive, les participants échangeront entre autres, sur « Le terrorisme et ses manifestations au Burkina », « Les enjeux du respect des droits humains dans la lutte contre le terrorisme », « la mission et contribution des VDP dans le cadre de la lutte contre le terrorisme », « les avantages et les dangers des réseaux sociaux en lien avec les actions des VDP et des autres unités combattantes », « le rôle et la responsabilité des acteurs des médias dans la lutte contre le terrorisme en soutien aux actions des VDP et des autres unités combattantes ».

Dans sa communication sur « Le terrorisme et ses manifestations au Burkina », le commandant de la BVDP, Thomas Savadogo, a expliqué que le terrorisme, c’est de perpétrer la violence et la terreur contre les populations et le gouvernement à des fins politiques, géopolitiques, économiques, géoéconomiques, culturelles et géostratégiques. « L’objectif du terrorisme est de semer la terreur à tous les niveaux, de déstabiliser le Burkina à travers la destruction de l’Etat et du système politique, d’endoctriner religieusement les populations, de diviser les communautés pour fragiliser la cohésion sociale, de recoloniser le pays pour continuer à exploiter les populations et les richesses du pays, de piller les ressources naturelles et minières du pays… », a affirmé, M. Savadogo. Pour atteindre leurs objectifs, a-t-il fait savoir, ces terroristes usent de diverses techniques.

Il a cité, les assassinats en masse, les enlèvements et prises d’otages, la destruction des biens civiles et militaires nécessaires à la survie des populations, l’isolement des localités… « Ceci en vue de révolter les populations contre l’Etat », a-t-il soutenu. Et, les cibles visées pour le recrutement par les terroristes sont des personnes vulnérables de façon générale, les personnes vivant dans l’extrême pauvreté, les personnes frustrées, les personnes assoiffées de richesses… Quant aux canaux utilisés pour recruter, il a cité les débits de boissons, les réseaux sociaux, les maisons closes, etc. « Le recrutement peut se faire sous l’effet de la violence pour certaines personnes et par consentement pour d’autres », a regretté le commandant de la BVDP. Des sources de financement du terrorisme, Thomas Savadogo a dit qu’il est basé sur le trafic de bétail, le commerce illégal d’armes, le trafic de la drogue et de stupéfiants, l’exploitation des ressources naturelles, le financement de certains Etats complices…

La population a un rôle clé

« Toutefois la population est un élément capital dans cette lutte et il faut une franche collaboration avec elle. L’action de tous est nécessaire dans la lutte contre le terrorisme. A cela, il faut des actions de développement dont la construction des routes…pour désenclaver les localités », a insisté le commandant de la BVDP. Aussi, a-t-il précisé, la contribution de tous est nécessaire en soutien aux actions des VDP et des autres unités combattantes.

Le colonel-major, Ardjouma Palé, représentant le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants a declaré que cette guerre qui a été imposée au Burkina engendre des conséquences graves à travers des attaques barbares lâches. « Ces attaques ont causé et continuent de causer de nombreuses souffrances aux populations dont de nombreuses pertes en vie humaine au sein des populations civiles, des personnels des Forces armées nationales, des Forces de sécurité intérieure et des VDP. Elles ont également occasionné des déplacements forcés de beaucoup de nos compatriotes, des destructions de biens publics et privés dont des sources de survie des populations, des écoles, des centres de santé ainsi que des installations de télécommunication.

Cette situation a aussi contribué à fragiliser la cohésion au sein des populations », a-t-il rappelé. Face à cette tragédie, a-t-il soutenu, les plus hautes autorités ont pris des mesures fortes dont le recrutement de VDP et la mission qui leur a été confiée est de contribuer à la protection et à la défense des populations et de leurs biens contre les violences et les attaques des terroristes. Sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, a-t-il relaté, les VDP veillent avec courage et détermination pour protéger et défendre les populations et leurs biens, malgré la cruauté du terrorisme et la complexité du théâtre des opérations.

« Grâce à leur courage, de nombreuses localités ont été protégées du déplacement, de nombreuses autres localités qui étaient déplacées ont été réinstallées. C’est aussi tout

le sens de l’engagement des Forces armées nationales, des Forces de sécurité intérieure et des VDP », a insisté le commandant de la BVDP. Mais, pour lui, la lutte ne doit pas être que l’affaire ni des plus hautes autorités ni des Forces armées nationales, des Forces de sécurité intérieure et des VDP. « Elle nous concerne tous et chacun de nous doit à son niveau prendre conscience de cela et travailler à sa manière à soutenir ceux qui consentent des sacrifices sur le terrain », a-t-il insisté.

Le représentant du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pascal Thiombiano, a salué l’initiative d’organiser ce séminaire, car les VDP jouent un rôle central dans la défense du territoire avec les forces de défense et de sécurité. « En situation particulière comme celle que nous vivons actuellement, forcément le traitement de l’information au niveau des médias doit également avoir une option particulière. Les soldats sont au front. Les hommes de médias à travers leur plume, caméra et micro peuvent également apporter énormément pour gagner cette guerre qui nous a été imposée », a clamé M. Thiombiano. De son avis, cette collaboration qui existe entre les hommes de médias et les forces de défense et de sécurité va permettre véritablement d’aller vers des objectifs communs à savoir, la sauvegarde de la patrie.

Abdel Aziz NABALOUM

emirathe@yahoo.fr