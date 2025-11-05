Comment la 8e CIIE va-t-elle stimuler le commerce et la collaboration internationale ?

Les plus grandes entreprises mondiales, dont les dix principaux groupes industriels électriques et des multinationales du secteur de la santé, se rassembleront lors de la 8e Exposition internationale d’importation de la Chine (CIIE) pour présenter leurs technologies de pointe et approfondir leur expansion sur les marchés.

La 8e CIIE se tiendra à Shanghai du 5 au 10 novembre. Cette exposition constitue le premier événement mondial de niveau national dédié exclusivement aux importations.

Nouveaux records et premières inédites

La 8e CIIE accueillera 4 108 exposants étrangers venant de 155 pays, régions et organisations internationales, avec une superficie d’exposition totale dépassant les 430 000 mètres carrés, un nouveau record en termes d’échelle, a déclaré le vice-ministre chinois du Commerce Sheng Qiuping lors d’une conférence de presse le 28 octobre.

M. Sheng a ajouté que les entreprises de 123 pays partenaires de l’initiative « la Ceinture et la Route » avaient confirmé leur participation, soit une augmentation de 23,1% par rapport à l’année précédente.

L’événement sera le théâtre du lancement de 461 nouveaux produits, technologies et services.

La 8e CIIE inaugurera pour la première fois un espace dédié aux produits des pays les moins avancés (PMA), favorisant l’utilisation des avantages de « tarif douanier zéro » par les entreprises et produits de tous les PMA ayant établi des relations diplomatiques avec la Chine, ainsi que des 53 pays africains. Le nombre d’entreprises africaines participant à cette édition augmentera de 80% par rapport à l’année dernière, a précisé M. Sheng.

La « Plateforme privilégiée du commerce électronique transfrontalier » et l' »Espace de services du commerce électronique transfrontalier » seront également présentés pour la première fois, créant des événements spéciaux pour les plateformes d’e-commerce et les opérateurs de nouveaux canaux de distribution.

Cette année, la 8e CIIE introduira de nouvelles thématiques telles que la silver économie (dédiée aux seniors), l’économie des sports d’hiver, l’économie sportive et le tourisme automobile, aux côtés de nouvelles plateformes pour la consommation numérique et la santé, a indiqué le vice-ministre.

Ces mesures sont conçues pour stimuler la consommation de biens et de services et favoriser de nouvelles formes de consommation, a-t-il ajouté.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

(Source : CGTN / Photo : VCG)