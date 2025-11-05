Semaine du Numérique du Burkina Faso: Cybastion lance un American Tech Hub interactif

Partenaire clé de la transformation numérique du Burkina Faso, l’entreprise technologique américaine Cybastion sera sponsor majeur de la 20ᵉ édition de la Semaine du Numérique, un événement de quatre jours qui se tiendra du 18 au 21 novembre sur le thème « L’IA au cœur de la transformation numérique » et qui réunira des dirigeants des secteurs public, académique et technologique.

Cybastion animera un American Tech Hub mettant en avant des innovations américaines de pointe. Cet espace immersif et interactif proposera des démonstrations en temps réel, des casques de réalité virtuelle (VR) et des activations pratiques de solutions numériques et d’infrastructures qui façonnent l’avenir digital du Burkina Faso.

Le Burkina Faso progresse de manière constante dans sa transition numérique et s’engage à bâtir un écosystème sûr, résilient et durable. En partenariat avec le Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Électroniques, Cybastion déploie des projets numériques et d’infrastructure de classe mondiale qui renforceront la compétitivité, la croissance et la prospérité du pays.

« Cybastion est un partenaire de confiance de la transformation numérique du Burkina Faso depuis cinq ans », a déclaré Dr Thierry Wandji, directeur général de Cybastion. « Nous sommes fiers d’accompagner le pays dans la réalisation de sa vision ambitieuse du numérique.»







Pour répondre à la demande de compétences numériques, la Semaine du Numérique proposera un cours gratuit et accrédité via Africa DigiEmpower — un partenariat entre Cybastion, Cisco et le Gouvernement du Burkina Faso — destiné à doter les jeunes et les femmes de compétences avancées, notamment en cybersécurité, IA et programmation, grâce aux cursus de la Cisco Networking Academy. Les inscriptions ouvriront prochainement pour ce cours proposé pendant la Semaine du Numérique.

« Cybastion accompagne le gouvernement burkinabè dans la prise en main de son avenir numérique, tout en améliorant la vie quotidienne, en responsabilisant les communautés et en développant les capacités locales », a déclaré Ibrahim Younoussi, directeur pays de Cybastion au Burkina Faso

Auteur : Cybastion