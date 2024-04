Communauté burkinabè au Sénégal : Echanges fructueux avec le président de l’ALT

La résidence de l’ambassadeur du Burkina Faso à Dakar a servi de cadre d’échanges, le 1er avril 2024, entre la communauté burkinabè du Sénégal et une délégation conduite par le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT) du Burkina Faso, Dr Ousmane Bougouma, accompagné du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, du conseiller spécial

du président de la Transition, Serge Théophile Balima et du chargé de missions à la présidence du Faso, le capitaine Noufé Nohinté.

Présente à Dakar dans le cadre de l’investiture du nouveau président du Sénégal, la délégation a eu l’occasion de constater et d’apprécier la mobilisation des ressortissants

burkinabè au Sénégal. Pour Saïdou Maïga, ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal, les

ressortissants burkinabè forment une communauté soudée, solidaire et qui aime son pays. « Je sens et je vis tous les jours ce sentiment de patriotisme de nos compatriotes qui sont des soldats dans l’âme, debout et toujours engagés pour contribuer au retour de la paix et pour le développement du pays », a fait remarquer l’ambassadeur Maïga.

Le président de l’Union fraternelle des ressortissants burkinabè au Sénégal (UFRBS), Jacques Valian, a abondé dans le même sens en reconnaissant l’engagement de la communauté, à travers leur faîtière, pour répondre aux différents appels des autorités. Au nombre des actions de la communauté, le président de l’UFRBS a noté une contribution, en 2023, de plus de 13 millions F CFA, des dons en nature et une synthèse de propositions issues d’une conférence publique comme apport en termes de réflexion pour la gestion de la situation sécuritaire et sociale que connait le pays. Le Président de l’ALT, Dr Ousmane Bougouma, a salué la mobilisation et l’engagement des ressortissants burkinabè et les a invités à maintenir et à renforcer leur capacité d’intégration dans le pays d’accueil parce que les peuples sénégalais et burkinabè sont des peuples frères.

« C’est fort de cette fraternité légendaire que nous avons été mandatés par le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, pour participer à l’investiture du nouveau président du Sénégal et témoigner de son soutien et du soutien du peuple burkinabè au peuple sénégalais en ce moment historique », a-t-il ajouté. Tout comme l’ambassadeur et le président de l’UFRBS, Dr Bougouma a salué la bravoure des forces combattantes (FDS et VDP) qui permet d’enregistrer des résultats sur le terrain et la réinstallation progressive des Personnes déplacées internes (PDI) dans leurs localités.

Relever ensemble les défis

Outre la situation sécuritaire, d’autres points ont fait l’objet d’échanges entre la communauté et la délégation. Il s’agit notamment du retrait du pays de la CEDEAO, des tracasseries subies par les voyageurs routiers, de la promotion de l’expertise burkinabè dans les institutions internationales, de la facilitation de la délivrance des actes administratifs, de l’amélioration des conditions de vie et d’études des étudiants burkinabè au Sénégal, de la construction de la Maison du Burkina au Sénégal et d’une meilleure prise en compte de la diaspora pour les offres immobilières de l’Etat.

A toutes ces questions, le président de l’ALT et le ministre en charge des affaires étrangères ont donné des réponses qui témoignent de la place importante que les plus hautes autorités accordent à la diaspora dans leur vision de développement socio-économique.La communauté a été invitée à participer à l’actionnariat communautaire pour permettre de construire des projets durables, développer l’économie et assurer la souveraineté du pays.

L’appel a été également lancé pour que les Burkinabè de l’extérieur s’approprient les initiatives d’industrialisation nationale et voir comment y participer, car pour les autorités, « c’est tous ensemble que nous allons relever les défis et atteindre le progrès ». Comme pour répondre à cet appel à l’union sacrée, l’UFRBS a informé de la tenue prochaine de la Journée culturelle et patriotique qui vise principalement à récolter des ressources pour alimenter le fonds de soutien patriotique et a invité les compatriotes et les amis du Burkina au Sénégal à la mobilisation pour faire de cette Journée une réussite.

Ambassade du Burkina Faso au Sénégal