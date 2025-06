Concours et examens 2025 : une opération spéciale pour délivrer les CNIB aux candidats

L’Office national d’identification (ONI) a lancé vendredi 30 mai 2025, à Ouagadougou la deuxième édition de son opération spéciale de délivrance de Carte nationale d’identité burkinabè (CNIB) dénommée « CNIB – Examens et Concours », au profit des candidats aux examens et concours.

Faciliter l’accès des élèves et étudiants aux évaluations sans entraves administratives. C’est l’ambition que poursuit l’Office national d’identification (ONI) à travers sa deuxième opération spéciale de délivrance de la Carte nationale d’identité burkinabè (CNIB), en faveur des scolaires en classes d’examens. Le directeur général de l’ONI, Arzouma Daouda Parfait Louré, a réaffirmé cet engagement lors d’une conférence de presse sur cette opération spéciale dénommée : « CNIB – Examens et Concours», vendredi 30 mai 2025, à Ouagadougou.

Pour Arzouma Daouda Parfait Louré, cette initiative qui est déployée sur l’ensemble du territoire, couvre toutes les régions et se poursuivra jusqu’à la fin des épreuves. Il a précisé que les centres de production de CNIB, situés à Ouaga- dougou, Bobo-Dioulasso, Banfora, Koudougou, Gaoua, Dédougou, Ouahigouya, Kaya, Tenkodogo et Fada N’Gourma sont tous mobilisés pour assurer une réponse rapide et efficace à la forte demande. Pour ce faire, a-t-il dit, un dispositif spécifique a été mis en place pour accélérer l’enrôlement et la délivrance des cartes, avec pour objectif que chaque candidat soit en possession de sa CNIB avant le début des épreuves, a soutenu M. Louré. « Aucun candidat ne doit rater son examen ou concours à cause d’un problème de CNIB », a insisté le DG de l’ONI. M. Louré a laissé entendre qu’à ce jour, la majorité des candidats a pu s’enrôler et les cartes reçues. Toutefois, l’ONI a invité ceux qui disposent d’un récépissé mais qui n’ont pas encore récupéré leur CNIB, à se rendre sans délai dans les centres de production, de collecte ou de distribution. Sur les situations de dernière minute telles que les pertes, les expirations ou autres difficultés, M. Louré a fait savoir que l’institution a prévu un dispositif de gestion rapide des cas urgents.

Un appel à la mobilisation collective

« La réussite de cette opération repose sur la mobilisation de tous les acteurs

du monde éducatif. C’est pourquoi l’ONI sollicite la collaboration des ministères en charge de l’éducation nationale, de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur, ainsi que des établissements scolaires, pour assurer une couverture efficace », a-t-il lancé. Interpellé sur les mesures concrètes mises en œuvre pour faciliter l’accès à la CNIB, le directeur général de l’ONI a précisé que si le coût de la carte reste fixé à 2 500 F CFA, l’effort de l’institution se situe au niveau des délais de traitement.

« Depuis le début de l’opération, les demandes des candidats sont traitées en 48 heures en moyenne, voire moins en fonction de l’urgence. L’objectif reste clair : permettre à tout candidat de disposer de sa CNIB avant le jour de composition », a-t-il souligné. A titre d’exemple, il a notifié que pour les épreuves du BEPC prévues le 3 juin, l’ONI assure être en mesure de répondre aux cas urgents d’ici cette date, à condition que les demandes lui soient soumises à temps. En réponse à une question sur l’existence de sites exclusivement dédiés à l’opération spéciale, le DG a indiqué qu’aucun centre particulier n’est réservé aux candidats. En revanche, tous les sites d’enrôlement et centres de production reçoivent des consignes fermes pour accorder un traitement prioritaire et diligent aux dossiers relevant de l’opération spéciale.

Samira KIENORE