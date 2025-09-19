Confédération AES: les chefs de parlements en conclave à Ouagadougou

Les présidents des Parlements du Burkina, du Niger et du Mali ont une séance de travail consacrée à l’examen des avant-projets des textes relatifs aux sessions confédérales des Parlements de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). L’ouverture des travaux a eu lieu, jeudi 18 septembre 2025, à Ouagadougou.

Arrivés à Ouagadougou, mercredi 17 septembre 2025, le Président du Conseil national de la Transition du Mali, Malick Diaw et le Président du Conseil consultatif de la refondation du Niger, Mamoudou Harouna Djingarey ont débuté une séance de travail avec leur homologue du Burkina, Ousmane Bougouma, le 18 septembre 2025. Prévue pour durer deux jours, cette réunion est consacrée à l’examen des avant-projets des textes relatifs aux sessions confédérales des Parlements de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Elle fait suite à un atelier qui a rassemblé des parlementaires et experts des trois Etats-membres. Cette première rencontre avait abouti à l’élaboration de l’avant-projet du Protocole additionnel et du Règlement intérieur des sessions confédérales des Parlements de l’AES, conformément aux articles 16 alinéa 2 et 18 du Traité de la Confédération. Les différents documents produits lors de cet atelier avaient été soumis au président de l’Assemblée législative de Transition du Burkina pour transmission à ses homologues du Mali et du Niger.

Les documents qui seront adoptés à l’issue des travaux des chefs des Parlements des pays de l’AES vont être transmis au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Avant le début des travaux, les hôtes du Parlement burkinabè ont eu droit à

des honneurs militaires et une audience avec son Président, Ousmane Bougouma.

Nadège YAMEOGO