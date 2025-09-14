Confédération des Etats du Sahel: le projet d’Union des collectivités territoriales présenté au ministre des Affaires étrangères

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, avec à ses côtés madame la ministre déléguée chargée de la Coopération régionale et d’autres collaborateurs, a reçu, ce vendredi 12 septembre 2025, une délégation de la future Union des collectivités territoriales de la Confédération des Etats du Sahel (AES).

Composée des présidents et des secrétaires perma-nents des collectivités et des municipalités du Mali, du Niger et du Burkina, la délégation conduite par le gouverneur de la région du Kadiogo, monsieur Abdoulaye Bassinga, est venue présenter à SEM, Karamoko

Jean Marie Traoré, le projet de la future structure confédérale dont le processus est en cours. Cette visite traduit aussi la volonté des membres de la délégation, de recueillir les conseils et les orientations du ministre burkinabè chargé de la Coopération régionale, en vue de mettre en place une Union des collectivités territoriales de l’AES qui soit en phase avec les attentes, les objectifs et les aspirations des plus hautes autorités de l’espace confédéral.

« Le processus de création de l’Union des collectivités territoriales de l’AES a été lancé en début d’année à Bamako. Il traduit la vision d’intégration des plus hautes autorités, qui placent les acteurs locaux et la décentralisation au cœur de la dynamique de l’unité sahélienne ; après l’élaboration de la feuille de route en janvier 2025 au Mali, la mise en place des organes en juillet 2025 au Niger, les membres de l’Union des collectivités territoriales de l’espace AES, se sont réunis cette semaine dans la capitale burkinabè pour mieux peaufiner les textes fondateurs de la future Union », précise le chef de la délégation, monsieur Abdoulaye Bassinga.

Cette initiative des premiers responsables des collectivités territoriales de l’AES a été saluée par le chef de la diplomatie burkinabè, selon qui, l’engagement des présidents des

collectivités territoriales, considérés comme des hommes de terrain, est indispensable à la concrétisation de la vision commune des chefs d’Etat de l’espace AES. « La création de ce cadre de concertation est en parfaite cohérence avec les ambitions, les orientations et les missions que s’est assignées la Confédération des Etats du Sahel », s’est réjoui le ministre Traoré.

Les acteurs des collectivités territoriales étant des maillons essentiels dans les questions de développement sociopolitique, « leur regard d’hommes de terrain est indispensable à la réalisation des politiques publiques, telles que les cadres de développement au niveau transfrontalier et les grands projets intégrateurs, en vue de construire un espace confédéral nouveau », a-t-il ajouté au cours des échanges.

Tout en souhaitant plein succès à la future faitière des associations des collectivités territoriales de l’espace AES, le ministre des Affaires étrangères a affirmé sa disponibilité, et celle de ses pairs du Mali et du Niger, « à accompagner cette initiative qui va contribuer à consolider l’esprit de famille, d’unicité et la communauté de destin au sein de l’espace confédéral ». Après Ouagadougou, les porteurs du projet vont se retrouver dans les jours à venir en territoire malien, pour leur assemblée générale qui devrait être sanctionnée par la mise en place du Bureau exécutif de l’Union.

DCRP/MAECR-BE