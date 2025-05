Confédération des Etats du Sahel : les ministres de la Culture valident l’hymne

La salle Toumani-Koné du centre international de conférences de Bamako a servi de cadre, ce vendredi 9 mai 2025, à la cérémonie de validation de l’hymne officiel de la Confédération des Etats du Sahel (AES) soumis aux ministres de la Culture, suite aux travaux intenses de deux jours des experts des trois pays de l’AES.

La cérémonie était coprésidée par le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme du Mali M. Mamou Daffé et le ministre nigérien des Transports et de l’Aviation Civile, le colonel-major Abdourahamane Amadou, représentant le ministre nigérien de la Culture.

Ils avaient à leurs côtés, le secrétaire général du ministère burkinabè de la Culture, Bètamou Fidèle Aymar Tamini représentant le ministre de la Culture du Burkina Faso. Pendant deux jours, les experts du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont travaillé à l’étude des propositions de textes et musiques soumises par leurs pays respectifs.

Ces travaux ont été organisés par le ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme du Mali, en collaboration avec les ministères de la Culture du Burkina Faso et du Niger sur instruction de leurs Excellences le général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, chef de l’Etat de la République du Mali, président en exercice de la Confédération des Etats du Sahel (AES), le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso et le général d’Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République du Niger. « Après le logo et le drapeau, nos chefs d’Etat nous ont mandatés pour doter l’AES d’un hymne. Aujourd’hui, grâce à l’engagement des experts, ce travail historique est accompli. C’est un acte fondateur qui donne encore plus de temps à notre Confédération », a déclaré le ministre Mamou Daffé.

