Construction des ouvrages d’assainissement : le Premier ministre lance les travaux à Bobo-Dioulasso

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a lancé le samedi 5 avril 2025, à Bobo-Dioulasso, les travaux de construction d’ouvrages d’assainissement et de drainage des eaux pluviales dans les villes de Bobo-Dioulasso, de Kaya et de Ouahigouya. D’un coût d’environ 33 milliards F CFA, les ouvrages financés par l’Etat burkinabè et la Banque mondiale, permettront de réduire les risques d’inondation, d’améliorer l’écoulement des eaux pluviales et de renforcer la résilience des populations face aux effets du changement climatique.

L’Etat burkinabè entend apporter une réponse aux inondations récurrentes que connaissent certains centres urbains. C’est dans cet objectif que le premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a lancé le samedi 5 avril 2025, au secteur 23 (quartier Bolibana) de Bobo-Dioulasso, les travaux de construction d’ouvrages d’assainissement et de drainage des eaux pluviales dans trois villes du pays que sont Bobo-Dioulasso, Kaya et Ouahigouya. A Bobo-Dioulasso, les travaux d’un coût de 9 milliards F CFA seront réalisés dans une dizaine de quartiers. Ils consisteront à construire, entre autres, 15 234 mètres linéaires de collecteurs et de caniveaux en béton armé, à curer 3 482 mètres linéaires de caniveaux et 100 mètres linéaires de marigot ainsi que la réalisation de 14 250 mètres linéaires d’éclairage public solaire.

Les villes de Kaya et de Ouahigouya quant à elles, vont bénéficier chacune, d’un réseau d’assainissement et de drainage des eaux d’environ 24 kilomètres avec l’aménagement de rues adjacentes en terre et d’un éclairage public solaire sur une dizaine de kilomètres. Le coût de réalisation de ces différentes infrastructures est de 33 milliards F CA. Il est financé par l’Etat burkinabè et la Banque mondiale dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires (PMDUVS). La durée des travaux est de 12 mois, hors saison des pluies. En lançant ces différents travaux, le chef du gouvernement, a souligné que les ouvrages vont contribuer à renforcer la volonté du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, celle de donner aux capitales régionales une image de villes sûres et résilientes face aux effets du changement climatique. En effet, à entendre le premier ministre, l’urbanisation croissante des villes s’est faite le plus souvent sans une planification et un investissement préalable en matière d’assainissement. Ce qui a eu pour conséquence un élargissement incontrôlé des villes. Cet état de fait, a-t-il relevé, s’est caractérisé par l’attribution de parcelles non viabilisées sans un véritable programme de viabilisation et de schéma d’aménagement urbain minimum.

Une gratitude à la Banque mondiale

A cela s’ajoutent les effets de dérèglement climatique avec pour corolaires des inondations récurrentes dans la plupart des villes du pays à chaque saison des pluies. Les ouvrages qui seront réalisés, visent à réduire les risques d’inondation et à améliorer l’écoulement des eaux pluviales, a-t-il dit. « De mémoire institutionnelle, c’est la première fois dans l’histoire de notre pays que l’Etat engage simultanément des travaux d’assainissement urbain d’une telle envergure dans trois villes », a révélé Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Le premier ministre, a alors adressé sa gratitude au chef de l’Etat pour son engagement et son investissement personnel dans la mobilisation du financement et la mise en œuvre des activités du projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires.

Il a également remercié la Banque mondiale « pour son soutien constant dans la mise en œuvre des projets de développement, surtout en ces moments particuliers de la marche de notre pays vers son indépendance totale ».

Son représentant-résident au Burkina Faso, Hamoud Abdel Wedoud Kamil, a salué le dynamisme et la qualité du partenariat entre la Banque mondiale et le Burkina Faso. Pour lui, les investissements vont contribuer à la création d‘emplois et à l’inclusion sociale, en créant des opportunités et en améliorant le développement économique local et la stabilité des localités bénéficiaires. Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Mariama Konaté et les habitants des quartiers de Bobo-Dioulasso bénéficiaires des réalisations, ont tous salué cette offensive contre les inondations dans leurs localités.

Certains de ces habitants qui vont être touchés par l’exécution des travaux ont reçu 9 tonnes de vivres du gouvernement.

Adaman DRABO