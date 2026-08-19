Contrôle des prix et de la qualité à Bobo-Dioulasso: Une alimentation scellée, son propriétaire réquisitionné pour des travaux d’intérêt général

Une mission conjointe de contrôle des prix et de la qualité des produits a été menée, le mardi 18 août 2026 dans la ville de Bobo-Dioulasso. Elle a mobilisé la Direction régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (DRICA) du Guiriko, l’Agence burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) et la Brigade Laabal. La mission a notamment permis de constater la présence de produits alimentaires périmés dans une alimentation et de procéder à des contrôles métrologiques sur des sacs de farine de blé.

« Boutique scellée par le service de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes du Guiriko (SCRF-GRK) pour vente de produits périmés et défaut de publicité des prix ce jour 18 août 2026 ». C’est l’inscription que l’on pouvait lire sur la porte d’une alimentation de Bobo-Dioulasso après le passage des agents du ministre de commerce. En effet, face à la hausse des prix des produits de grandes consommations, le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat à travers ses services régionaux est passé à l’offensive. C’est dans cette optique qu’une mission conjointe de contrôle conduite par la direction régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (DRICA) du Guiriko a fait une descente sur le terrain pour vérifier le respect de la règlementation à la matière. Désormais, c’est tolérance zéro pour les commerçant véreux. Après avoir constaté plusieurs infractions dans l’alimentation, la mission de contrôle composé également de l’Agence burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) et la Brigade Laabal a scellé la boutique et réquisitionné le responsable et le gérant pour des travaux d’intérêt général. Les agents y ont constaté la présence de produits alimentaires périmés, dont certains destinés aux nourrissons. Pour Médard Levin Sib, cette situation constitue un manquement grave. L’établissement a été mis sous scellés à la suite de ces constatations et d’autres infractions relevées sur place.

Selon le directeur régional de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat du Guiriko, Médard Levin Sib, cette opération fait suite aux instructions du ministre en charge de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Gnaniodem Poda. Elle intervient dans un contexte marqué, selon les services de contrôle, par une hausse des prix de certains produits sur les marchés. « Nous sommes sortis ce matin pour visiter un certain nombre d’industries et de lieux de commerce pour vérifier si les prix appliqués sont réglementaires », a expliqué Médard Levin Sib.

Vérifier la disponibilité de la farine de blé

La première étape de la mission a conduit les contrôleurs aux Moulins du Sahel, une unité de production de farine de blé. La délégation a vérifié la disponibilité de la matière première, le fonctionnement de l’unité de production ainsi que les stocks de produits finis. La direction de l’usine a indiqué que la production se poursuit. L’unité dispose d’une capacité de production annoncée de 240 tonnes de farine par jour et fonctionne en continu. Les services de contrôle ont invité les responsables de l’usine à prendre des dispositions afin de sécuriser davantage l’approvisionnement. La mission s’est ensuite intéressée aux poids des sacs de farine. Avec l’appui de l’ABNORM, des mesures ont été effectuées sur les sacs de 25 et 50 kilogrammes. Le directeur régional de l’ABNORM du Guiriko, Moubarack Sidnoma Prosper Ouédraogo, a indiqué que les premiers résultats sont « un peu mitigés ».

Il a toutefois précisé qu’aucune conclusion définitive ne pouvait être tirée avant le traitement des données recueillies. « Il faut forcément qu’on introduise les données pour pouvoir avoir les résultats avant de statuer », a-t-il expliqué. Selon lui, le contrôle prend notamment en compte la moyenne des poids ainsi que le nombre de produits présentant un éventuel écart. La mission a également effectué un contrôle dans une boulangerie de Bobo-Dioulasso. Les poids du pain ont été contrôlé. Mais pas de conclusion avant le traitement des données. A en croire Moubarack Sidnoma Prosper Ouédraogo si toutefois des manquements sont constatés, des sanctions seront prise conformément aux orientations du ministère en charge du commerce. Pour Médard Levin Sib, les opérations de contrôle ne constituent pas une action ponctuelle. Elles doivent se poursuivre afin de veiller au respect de la réglementation dans les secteurs du commerce et de la production. Il a appelé les opérateurs économiques à se conformer aux textes en vigueur, sous peine de sanctions. Aux consommateurs, il a demandé davantage de vigilance et les a invités à signaler aux structures compétentes les cas de hausse suspecte des prix ou de commercialisation de produits non conformes. « Lorsque les structures de contrôle sont alertées, elles pourront intervenir sur le terrain pour appliquer la réglementation », a-t-il déclaré.

Noufou NEBIE

Perthiou DIARRA

(Stagiaire)