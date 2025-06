Coopération bilatérale: la nouvelle Représente de l’UNICEF chez le Premier ministre

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience la Représentante du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) au Burkina Faso, Dr Chantal Umutoni, ce mardi 03 juin 2025, à Ouagadougou. Récemment arrivée au poste, Dr Chantal Umutoni a fait le déplacement de la Primature, afin de présenter ses civilités au Chef du Gouvernement et d’explorer les axes prioritaires pour le renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et l’UNICEF.



Le Burkina Faso et l’UNICEF entretiennent d’excellentes relations de coopération, et Dr Chantal Umutoni entend poursuivre la dynamique.

« Le Gouvernement burkinabè met l’intérêt et le bien-être des enfants au cœur de l’action gouvernementale. Nous sommes venus remercier le Premier ministre pour cela, mais aussi le rassurer que nous allons continuer à travailler avec le Gouvernement, dans la vision du Gouvernement et suivant les priorités définies par le Gouvernement pour continuer à assurer le bien-être des enfants et l’accès à leurs droits », a expliqué la nouvelle Représentante de l’UNICEF, Dr Chantal Umutoni, à l’issue de l’audience.

Le Premier ministre a félicité Dr Chantal Umutoni pour sa nomination et lui a assuré de sa disponibilité à accompagner les interventions de l’UNICEF, selon les priorités du Gouvernement burkinabè.

« Pour un avenir sûr, il faut miser sur le bien-être des enfants. Sur le sujet, le Gouvernement a une vision claire et des priorités», a-t-il déclaré.

Il a également partagé avec son hôte le constat que certains organismes censés œuvrer à l’épanouissement de l’enfant demeurent aphones face à l’enrôlement des enfants par les terroristes.



La nouvelle Représentante de l’UNICEF a présenté ses Lettres de Cabinet au ministre en charge des Affaires étrangères, le 27 mai dernier, ce qui vaut sa prise de fonction officielle. Avant le Burkina Faso, Dr Chantal Umutoni a servi en République du Congo où elle a occupé la fonction de Représentante de l’UNICEF.

𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞