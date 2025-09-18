Coproduction de la sécurité: la Police municipale et la Fondation Hanns Seidel évaluent les actions menées

Le ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité a organisé une conférence d’évaluation 2015-2025 des actions de la Fondation Hanns Seidel Burkina au profit des Polices municipales, jeudi 18 septembre 2025, à Ouagadougou, sur le thème : « La coproduction de la sécurité au niveau des Polices municipales par la promotion de la confiance communautaire ».

Après une décennie de collaboration entre le ministère de l’Administra-tion territoriale et de la Mobilité et la Fondation Hanns Seidel, les acteurs ont jugé nécessaire d’évaluer leur partenariat. Ainsi, le ministère a tenu une conférence pour passer en revue les actions menées entre 2015-2025 par la Fondation Hanns Seidel Burkina au profit des Polices municipales, jeudi 18 septembre 2025, à Ouagadougou.

Cette conférence qui s’est articulée sur le thème « la coproduction de la sécurité au niveau des Polices municipales par la promotion de la confiance communautaire », a réuni des responsables de plusieurs centres de la Police municipale. « Ce sera l’occasion d’analyser l’apport de la fondation Hanns Seidel dans le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des acteurs concernés en matière de la police de proximité et de

police citoyenne et de vérifier la fonctionnalité du réseautage au sein des communes », a signifié le secrétaire général du ministère en charge de l’administration territoriale, Saïdou Sankara.

Selon lui, la rencontre va permettre également d’examiner les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités et faire des suggestions pour pérenniser les acquis et proposer des solutions d’amélioration des interventions futures. « Je ne doute point que nous allons poursuivre ensemble cette collaboration pour consolider les acquis engrangés et relever les nouveaux défis en lien avec les réalités sécuritaires du moment et ce au bénéfice des populations du Burkina Faso », a-t-il dit.

Par ailleurs, le secrétaire général du ministère en charge de l’administration territoriale a rappelé que la Police municipale est une police de proximité « sa mission essentielle est d’assurer la quiétude et le bien être tout en garantissant la sécurité publique des populations dans les communes. Elle exerce sa mission de nos jours dans un contexte particulier caractérisé par la persistance de la menace terroriste », a précisé Saïdou Sankara.

M. Sankara a confié que cette situation suscite l’adoption de nouvelles approches afin de s’adapter et d’insuffler une nouvelle dynamique à la sécurité dans les communes.

D’où la collaboration entre le ministère et la fondation Hanns Seidel, à

travers la direction générale de la décentralisation et du développement local.

Réorienter les prochaines étapes du partenariat

Une direction qui, a-t-il souligné, bénéficie de l’accompagnement financier de la fondation dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités, depuis 2015. Le représentant de la Fondation Hanns Seidel, conseiller politique de l’ambassade d’Allemagne au Burkina Faso, Konstantin Freischlader, a exprimé sa satisfaction à la suite de la collaboration depuis 2015.

« La sécurité ne peut se construire qu’avec la participation de tous.

A cet effet, la Fondation Hanns Seidel n’a pas hésité à apporter son accompagnement à la Police municipale burkinabè », a-t-il souligné. Il a soutenu que ce cadre d’échanges va permettre de réorienter les prochaines étapes de ce partenariat avec encore plus d’efficacité et de pertinence. La représentante du Président de la délégation spéciale de la commune (PDS) de Ouagadougou, 4e vice-présidente, Sidonie Dao, a remercié l’ensemble des acteurs impliqués dans le partenariat entre le Burkina Faso et la Fondation Hanns Seidel. Elle a formulé le vœu que la Fondation Hanns Seidel élargisse son accompagnement à d’autres secteurs d’activités pour une bonne coproduction de la sécurité.

Kadi RABO

Soukriya NACRO

(Stagiaire)