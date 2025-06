Coupe du Faso 2025: RAHIMO tient le 2e trophée de son histoire

Le champion du Burkina Faso, RAHIMO FC a réalisé le doublé, le dimanche 8 juin 2025, en remportant la finale de la 38e édition de la Coupe du Faso. Il a battu sous les yeux du chef de l’Etat, Sporting Football des Cascades, aux tirs au but (3-1) après un score d’un but partout au terme du temps règlementaire.

Monstrueux ! Mathieu Convelbo l’a été ce dimanche 8 juin dans la 38e finale de la Coupe du Faso ayant opposé son équipe RAHIMO FC à Sporting Football des Cascades. Le portier des Académiciens de Bama a tenu son rang de meilleur gardien de Ligue 1 du mois de mai, en portant une fois de plus et de la plus belle manière, les siens sur le toit du Faso.

Auteur de plusieurs interventions décisives à l’intérieur et en dehors de sa surface, il a couronné sa prestation XXL de l’après-midi par deux penalties arrêtés lors de la séance des tirs au but, permettant ainsi à RAHIMO FC de s’imposer par trois tirs réussis contre un. Il a su ainsi se racheter après un début de partie difficile aussi bien pour lui que pour ses camarades.

En entamant le match avec un bloc volontairement très haut, les représentants des Cascades ont choisi de prendre le champion du Burkina à la gorge.

Ils auront eu raison car le pressing imprimé surprend les protégés de Mauril Njoya absent pour la circonstance. Féré Keita, et surtout Mahamadou Haidara accentuent les assauts à partir du couloir droit en vue de prendre en revers le capitaine Abdoul Komi et ses collègues de la défense des « sang et or ».

Option plutôt payante car au sortir du quart d’heure, Nouhoun Bamba, aidé par le soleil ouvre le score sur un centre qui finira par lobber le géant portier Mathieu Convelbo (16e). La réaction de RAHIMO FC se fera attendre en vain sur le reste du temps de la première période.

Mis en confiance par cet avantage au marquoir, Sporting FC déroule. Agacés, les Académiciens tentent de casser la dynamique adverse en y mettant plus d’impact physique mais multiplient les fautes. La qualité de leur jeu s’en trouve affectée. L’adversaire en profite pour varier le sien et se montre désormais aussi menaçant dans le couloir gauche, notamment grâce à un très remuant Armand Souleymane Sangaré.

Dans les arrêts de jeu de cette première période, il a fallu l’intervention hors de sa surface de Mathieu Convelbo pour empêcher Mahamadou Haidara de doubler la mise pour Sporting FC.

C’est avec les entrées de Ali Badra Barro et de Rachid Ouédraogo à l’entame de la seconde période que RAHIMO FC montre un autre visage. Immédiatement à la 47e minute, suite à un coup franc décomposé, le nouvel entrant Rachid Ouédraogo voit son tir repoussé difficilement par le gardien Armel Dao.

2e sacre après celui de 2019

RAHIMO FC retrouve ses standards et le jeu est désormais à sens unique. Mais en face, le Sporting FC bien que retranché dans sa surface demeure solide et ne panique pas. Les sorties de balles de ses défenseurs sont mêmes très applaudies par le public pour leur qualité technique. RAHIMO FC ne se laisse pas impressionner pour autant et maintient le siège.

Il sera récompensé à la 65e minute lorsque Souleymane Kané s’élève plus haut que les défenseurs adverses au second poteau pour reprendre de la tête un centre de Rachid Ouédraogo. Armel Dao diminué depuis son intervention de la 47e n’y peut rien et concède le but égalisateur pour RAHIMO. Il cédera sa place juste après à Barnabé Sawadogo. Sporting n’ayant plus d’avantage à défendre, repart à l’assaut des buts adverses. Mais ses attaques, qu’elles soient rapides ou placées, buteront contre un Mathieu Convelbo bien inspiré comme sur ce tir à la 91e qu’il repousse du bout des gants alors qu’il était quasiment au sol.

C’est donc avec une ascendance psychologique certaine sur ses vis-à-vis qu’il se présente à la séance des tirs au but. Ce qui lui a permis d’arrêter les tirs de Moumouni Diallo et de Bonaventure Kaboré et d’obliger Souleymane Ouédraogo à mettre sa frappe sur la barre transversale.

Pour son deuxième titre de Coupe du Faso après celui de 2019, RAHIMO FC empoche en plus du trophée la somme de 20 millions F CFA.

Sporting Football des

Cascades est récompensé de 15 millions F CFA.

Voro KORAHIRE