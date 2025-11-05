De la consommation, ils passent à la commercialisation de la drogue

M.B et L.S ont comparu à la barre de l’audience correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Dédougou, le mardi 28 octobre 2025, pour des faits de détention et de cession de drogue, en l’occurrence du chanvre indien. Les faits se sont déroulés à Dédougou courant 2025.

Le procureur du Faso a rappelé que ces prévenus ont été appréhendés grâce aux services de sécurité au cours d’une patrouille de sécurisation du stade régional de Dédougou et ses environs qui devraient accueillir une activité. Aperçus sur (…)

Yacouba BELEM