Décentralisation au Burkina faso: redéfinir le rôle du processus dans la gouvernance locale

Le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, a présidé la cérémonie de clôture des états généraux de la décentralisation, vendredi 12 septembre 2025, à Ouagadougou.

Les états généraux de la décentralisation, tenus du 10 au 12 septembre 2025, avec la participation de 181 acteurs, ont pris fin, vendredi 12 septembre 2025, à Ouagadougou. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo. A l’issue des trois jours de travaux, qui se sont déroulés sur le thème principal :

« Quelle décentralisation pour un développement local et une meilleure contribution à la sécurisation du territoire ? », les participants ont formulé des recommandations afin de redéfinir un modèle de gouvernance pour l’atteinte des objectifs assignés à la décentralisation.

Le Secrétaire général du ministère en charge de l’administration territoriale, Saïdou Sankara, président du comité d’organisation, a confié que sept grandes recommandations ont été faites par les participants afin de faire du processus un maillon essentiel du développement du Burkina Faso. Il a cité le renforcement des capacités des services techniques décentralisés pour assurer le suivi de l’exécution des ressources transférées, le recours au génie militaire pour la réalisation des infrastructures dans les zones à fort défi sécuritaire et la réalisation d’une étude sur la performance du recouvrement des impôts reversés aux collectivités territoriales. Les participants ont préconisé également l’approfondissement de la réflexion avec les Forces de défense et de sécurité pour la définition des attributions de la commission sécurité et défense civile et la poursuite de la réflexion sur la répartition de la fiscalité entre les collectivités territoriales et l’Etat.

Faire de la décentralisation un levier de résilience

Le SG du ministère en charge de l’administration territoriale a ajouté que les acteurs chargés de la mise en œuvre de la décentralisation ont aussi proposé d’assurer la sécurisation foncière des investissements des collectivités territoriales et de requérir l’avis préalable du département de tutelle avant tout établissement de relation de coopération décentralisée.

Pour le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, les résultats de ces états généraux marquent une étape majeure dans la dynamique de refondation du Burkina Faso. Et, cela, a-t-il relevé, témoigne d’une volonté collective de bâtir un modèle de gouvernance locale plus légitime, efficace, inclusif et adapté aux réalités socio-culturelles, sécuritaires et politiques du Burkina Faso.

« Les différentes propositions et contributions, constitueront le socle d’un plan national de réforme de la décentralisation », a-t-il souligné. Le ministre chargé de l’Administration territoriale a ajouté que la décentralisation ne peut plus être perçue comme une simple organisation territoriale ni un slogan, mais doit désormais être un levier de résilience, de reconstruction, de développement et de consolidation de l’unité nationale. « Dans un contexte sécuritaire et social que connait le Burkina Faso, il est impératif que les collectivités territoriales deviennent des pôles de stabilité, de solidarité et d’innovation, de véritables laboratoires de développement au service des populations et du renforcement de la souveraineté nationale », a-t-il déclaré.

Le ministre d’Etat, Emile Zerbo, a affirmé que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que les conclusions issues de ces assises soient traduites en réformes concrètes, audacieuses et porteuses d’espoir.

Au cours des états généraux de la décentralisation, plusieurs thématiques ont été abordées. Il s’agit, a rappelé le SG du ministère en charge de l’administration territoriale de la décentralisation, déconcentration et transfert des compétences, de la gouvernance locale et développement endogène et du financement de la décentralisation, entre autres.

Soumaïla BONKOUNGOU

Soukriya NACRO

(Stagiaire)