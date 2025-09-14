Assemblée générale ordinaire de la FBF : Le 21 septembre, coup d’envoi de la saison

La Fédération burkinabè de football (FBF) a tenu son Assemblée générale ordinaire le samedi 13 septembre 2025. Sous la houlette de son président, le colonel-major Oumarou Sawadogo, les premiers responsables du football local ont posé les bases d’une saison 2025-2026 dynamique et pleine de promesses.

Les membres statutaires, venus de toutes les régions du pays, ont répondu présent. Ils ont activement participé aux débats et ont amendé le rapport d’activités de la saison 2024-2025. Ces échanges ont permis de mettre en lumière les enjeux cruciaux auxquels le football national est confronté. A l’ouverture des travaux, le président Sawadogo a donné le ton.

Successeur de Lazare Banssé, il a souligné que le football burkinabè se trouve à un tournant décisif. Il a rappelé les défis qui pèsent sur le sport : les grandes attentes des supporters, la multitude de défis à relever et la limitation des ressources. Pour y faire face, le président a esquissé une feuille de route axée sur plusieurs points essentiels. Il a insisté sur l’importance de la formation à la base, « car c’est de là que naîtront les futurs talents des Etalons », a-t-il souligné.

Il a également appelé au renforcement de la gouvernance des clubs et des structures, indispensable pour un progrès durable et transparent. Un autre défi majeur est celui du niveau des compétitions nationales. L’objectif est de les rehausser pour les rendre plus attractives aux yeux des sponsors et offrir aux jeunes footballeurs des opportunités de compétition leur permettant de rivaliser avec les meilleurs. Au-delà des aspects techniques et organisationnels, le président Sawadogo a lancé un vibrant appel à l’unité. Conscient des nombreuses divergences qui ont pu marquer le football burkinabè par le passé, il a exhorté tous les acteurs à dépasser leurs différences. « Unissons nos forces, mettons nos compétences et nos énergies au service exclusif de l’intérêt supérieur du football burkinabè », a-t-il déclaré, invitant les participants à privilégier ce qui rassemble pour bâtir un football résilient et émergent.

L’assemblée a permis de fixer le coup d’envoi de la saison 2025-2026 au 21 septembre prochain. Trente-deux clubs ont été officiellement affiliés à la FBF. Un fait notable, le club Basga Jo a déménagé, quittant la province du Kadiogo pour s’installer dans l’Oubri. Certains points nécessitant un examen plus approfondi ont été mis de côté et seront abordés lors d’une Assemblée générale extraordinaire prévue en décembre. En attendant, le Comité exécutif, fort des contributions et recommandations des participants, se dit renforcé et prêt à poursuivre les réformes et les projets initiés pour le développement du football national.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO

