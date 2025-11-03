Décès du grand imam de Dédougou : la dépouille est arrivée au bercail

Décédé ce lundi 3 novembre 2025 à Ouagadougou, la dépouille du grand imam de Dédougou, feu El Hadj Almâmy Famanta Traoré, est arrivée, ce même jour, à Dédougou autour de 19h.

La population de la cité du Bankuy est sortie depuis le péage (route Ouagadougou-Dédougou), à l’entrée de la ville pour accueillir le corps de l’illustre disparu.

Les autorités régionales, le gouverneur de la région de Bankui et du Sourou, Babo Pierre Bassinga en tête, étaient de cette partie où l’émotion était vive et se lisait sur tous les visages.

Tous sont unanimes que la ville de Dédougou perd à travers cette disparition un homme plein d’humanisme, un rassembleur et « un homme profondément bon », selon un communiqué signé du gouverneur.

Après l’accueil, le corps a été conduit au domicile du défunt. Il est annoncé un doua demain 4 novembre 2025 au matin très tôt après la prière. L’enterrement interviendra aux environs de 14h au cimetière route de Tougan.

Yacouba BELEM