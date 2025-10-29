Dérives de la jeunesse africaine: Issaka Bonkoungou interpelle avec « ALERTE »

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean marie Traoré, a présidé la cérémonie de dédicace du livre « ALERTE » de l’écrivain-diplomate, Issaka Bonkoungou, vendredi 24 octobre 2025, à Ouagadougou.

Dans un monde en perpétuelle mutation, le diplomate Issaka Bonkoungou, directeur Europe, Amérique, Océanie et Caraïbes au ministère en charge des affaires étrangères appelle à un comportement plus responsable de la jeunesse. C’est dans cette dynamique, il a écrit un livre intitulé « ALERTE » dont la cérémonie de dédicace a eu lieu, vendredi 24 octobre 2025, à Ouagadougou.

Issaka Bonkoungou, a indiqué que son ouvrage, qui est un recueil de nouvelles, aborde les thèmes tels que l’immigration, le chômage, la xénophobie, l’injustice, le mimétisme intellectuel, afin de susciter une prise de conscience tout en recherchant des

solutions à ces maux qui, a-t-il dit, ruinent la société africaine. Il a également fait comprendre que son inspiration est venue d’une expérience sociale et professionnelle. « J’ai voulu dire « ALERTE » à toutes ces pratiques qui nous éloignent du progrès. Une Afrique nouvelle est possible, à condition que sa jeunesse croie en ses capacités et s’engage résolument pour son avenir », a confié M. Bonkoungou.

Le présentateur de l’œuvre, Youssef Ouédraogo, a précisé que le livre, paru aux éditions Mercury, est réparti sur 133 pages. Les sept nouvelles qui composent le livre ALERTE sont le destin tragique de Goulé, De héros à zéro, le Patriote, la désillusion de Tatiana, Bangr-Naba ou la fin d’un mythe, la volte-face du Professeur et le 09 mars. « Issaka Bonkoungou ne s’est pas contenté de raconter l’histoire, il interroge nos réalités, met à nu nos contradictions et invite à un sursaut collectif », a-t-il laissé entendre.

Le préfacier de l’œuvre, Serge Théophile Balima, a apprécié la plume de l’auteur, indiquant qu’il est capable de capturer des fragments du réel pour les transformer en leçons de vie. « L’auteur déconstruit le mythe del’occident paradisiaque, cette illusion qui continue de hanter certaines élites africaines mal décolonisées, prisonnières des mirages du modernisme et du reniement identitaire », a-t-il expliqué.

Le ministre chargé des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, a

invité l’ensemble de ses collaborateurs à s’approprier le livre de M. Bonkoungou.

Soukriya NACRO

(Stagiaire)