Direction régionale de la Police nationale des Tannounyan : Ouanhindouba Yémien prend le bâton de commandement

Le nouveau directeur régional de la Police nationale des Tannounyan, le commissaire divisionnaire Ouanhindouba Yémien, nommé en Conseil des ministres du 23 octobre dernier, a été installé, le mardi 4 novembre 2025 à Banfora. La cérémonie de passation de commandement a été présidée par le directeur général de la Police nationale, l’inspecteur général de police Thiery Dofizouho Tuina.

Nommé en Conseil des ministres du 23 octobre dernier, le commissaire divisionnaire Ouanhindouba Yémien a été installé à son poste de Directeur régional de la police nationale (DRPN) des Tannounyan dans la matinée du mardi 4 novembre 2025. C’était lors d’une cérémonie de passation de commandement qui s’est déroulée au sein de la direction à Banfora, et présidée par le directeur général de la police nationale, l’Inspecteur général de police, Thiery Dofizouho Tuina. Le nouveau directeur remplace à ce poste, le commissaire divisionnaire de Police Voubi Ziba.

Après sa prise de commandement, Ouanhindouba Yémien a traduit sa reconnaissance à sa hiérarchie, notamment au ministre de la Sécurité et au DG de la Police nationale pour leur confiance à son égard à travers la responsabilité qui lui a été confiée. Il a en outre dit être conscient de la tâche qui l’attend. Pour réussir cette mission, il a sollicité l’accompagnement des autorités et des personnes de ressource de la région, l’engagement de ses Hommes, et la bonne collaboration avec les forces sœurs de défense et de sécurité de la région. A ses Hommes, le commissaire Yémien les a invités à davantage travailler en équipe soudée, avec rigueur et professionnalisme et privilégier l’intérêt général.

Pour sa part, le DRPN des Tannounyan a promis travailler d’arrache-pied pour que la police nationale puisse toujours mériter la confiance de la population. A l’endroit de son prédécesseur, il l’a félicité pour le travail abattu durant son séjour à la tête de la direction régionale. Le nouveau DR a plus de 30 ans dans la Police nationale et a gravi presque tous les échelons. Natif de Kopoï dans la province des Balé, il rentre pour la première fois à l’Ecole nationale de police (ENP) en 1990 et ressortira en 1991 comme agent de police. Il fera plusieurs vas-et-viens à l’ENP d’où il ressortira successivement comme assistant de police en 2000, officier de police en 2006 et commissaire de police en 2012.

Le nouveau maitre des lieux a effectué plusieurs stages et formations à l’intérieur comme à l’extérieur du pays et a aussi occupé plusieurs fonctions au sein de la Police. Entre autres, il a été Commissaire de district de police de Baraboulé, chef du Service régional de la Circulation et de la Sécurité routière du Kadiogo, plusieurs fois directeur provincial de police, chef de poste de police frontière et dernièrement Inspecteur technique au ministère de la Sécurité jusqu’à sa récente nomination.

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com