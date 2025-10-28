Editions Sidwaya : un marathon pour se rapprocher des lecteurs de Bobo-Dioulasso

Kantigui a ouï dire que Les Editions Sidwaya organise la première édition d’une compétition en athlétisme dénommée Marathon Houet de Sidwaya, le samedi 8 novembre 2025, dans la ville de Bobo-Dioulasso. De ce qui se dit, cet évènement sportif d’envergure vise à promouvoir la cohésion sociale, rapprocher davantage le groupe de presse de ses lecteurs et surtout, valoriser l’image du Burkina Faso à travers le sport. Pour la réussite de cette activité, a-t-on rapporté à Kantigui, le comité (…)

Kantigui

