Education nationale: la 11e promotion de l’INFPE de Bobo fête son 20e anniversaire

Les anciens élèves de la 11e promotion de l’Institut national de formation du personnel de l’éducation (INFPE), ex-Ecole nationale des enseiseignants du primaire (ENEP) de Bobo-Dioulasso, ont commémoré leur 20e anniversaire, le vendredi 25 et samedi 26 juillet 2025 dans la cité de Sya. C’est sur le thème « Deux décennies au service de l’éducation nationale : défis et perspectives » que ces anciens pensionnaires de l’ex-ENEP de Bobo-Dioulasso ont réfléchi sur l’avenir de l’éducation nationale.

Vingt ans après, au service de l’éducation nationale, la 11e promotion de l’Institut national de formation du personnel de l’éducation (INFPE), ex-Ecole nationale des enseignants du primaire (ENEP) de Bobo-Dioulasso, a marqué une pause pour jeter un coup d’œil dans le rétroviseur afin d’examiner les imperfections pour être plus efficaces dans leur sacerdoce, celui de transmettre le savoir aux enfants. Ces hommes et femmes qui ont façonné pendant deux décennies des enfants se sont retrouvés le vendredi 25 et samedi 26 juillet 2025 dans leur ancienne école à cet effet. « Dans les villages, comme dans les centres urbains, nous avons œuvré avec abnégation pour faire rayonner la lumière du savoir. Nous avons bâti des générations devenues aujourd’hui des hommes et des femmes accomplis, et parfois des enseignants à leur tour », a laissé entendre le Président du comité d’organisation (PCO), Ousmane Bamogo. Ces vingt années, aux dires du PCO, ont été jalonnées de défis, de luttes et d’incertitudes palpables, mais aussi de joies. Il s’est agi, à ses dires, du manque de ressources, des classes surchargées, des réformes inachevées, du sentiment parfois d’incompréhension à la valeur de l’enseignant. Mais ces obstacles, en aucun moment, n’ont entamé leur engagement. « Cette célébration, au-delà de l’aspect festif, se veut donc une moisson collective et une réflexion sur l’avenir de notre système éducatif, une tribune pour encourager chaque enseignant et chaque élève », a-t-il dit.

Un moment de réflexion sur les défis

Président de la commémoration des 20 ans de la 11e promotion de l’ex-ENEP de Bobo-

Dioulasso, le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, a souhaité que ces retrouvailles soient un moment de réflexion sur les défis et les perspectives. « Au-delà de la vocation, c’est la détermination et l’engagement qui doivent guider notre mission », a soutenu le ministre Dingara. Pour le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Bobo-Dioulasso, Laurent Kotoukou Kontogom, cette célébration du 20e anniversaire de la 11e promotion, à la fois mémorielle, actuelle et ouverte sur l’avenir, a offert l’opportunité à ces pionniers de l’éducation de se retrouver pour communier, raviver la flamme du souvenir, renforcer les liens de solidarité et poser des actes de portée sociale et symbolique. Parrain du 20e anniversaire de la 11e promotion de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, le lieutenant-colonel Lassané Porgo, par ailleurs commandant de la 2e région militaire, a placé l’enseignant au cœur de la refondation et de la transformation du Burkina Faso engagées par les premières autorités du pays. Et c’est à juste titre qu’il a accepté endosser la paternité de cet anniversaire parce que, a-t-il dit, « nous avons des collègues qui peuvent transformer notre insécurité actuelle ». Au regard du contexte d’insécurité actuelle du pays des Hommes intègres, le lieutenant-colonel Porgo a invité chaque enseignant, particulièrement ceux de la 11ᵉ promotion à réfléchir sur leur apport et contribution pour une société moderne et transformée dans le futur. Pour sa part, le commandant de la 2e région militaire a pris l’engagement de se battre, lui et ses hommes, pour libérer les zones à fort risque sécuritaire afin de permettre à ces enseignants d’exercer librement. « Nous allons nous battre pour libérer le pays afin que, partout où vous êtes, vous puissiez enseigner et transmettre le savoir en toute tranquillité », a-t-il promis.

