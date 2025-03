Election présidentielle en Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro ne figurent pas sur la liste électorale

La Commission électorale indépendante (CEI) a dévoilé, le lundi 17 mars, la liste électorale provisoire pour la présidentielle de 2025.

Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro sont les grands absents de la liste électorale provisoire en vue de la présidentielle d’octobre 2025. Ladite liste a été devoilée, hier lundi 17 mars dernier par la Commission électorale indépendante (CEI). D’après le président de la CEI, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, « la mise à disposition de cette liste sera utile pour la collecte des signatures en vue du parrainage, qui, depuis 2020, constitue une condition d’éligibilité à l’élection présidentielle ». Le président de la CEI a fait savoir que son institution est tenue de respecter un calendrier précis et serré, ne laissant aucune place à une nouvelle révision avant l’élection présidentielle du 25 octobre 2025. « La CEI n’est ni partiale, ni inféodée à une quelconque formation politique, mais elle a pour mission d’appliquer les règles établies par la Constitution et les lois de la République », a-t-il dit. La CEI, a-t-il insisté, veut préserver ce rôle afin de continuer à consolider les bases de la jeune démocratie ivoirienne. Qu’à cela ne tienne, il a invité les partis politiques et la société civile à les soutenir dans cette démarche, en tant que porteurs de paix et de cohésion sociale. La liste électorale définitive sera disponible, le 20 juin prochain.

La Rédaction