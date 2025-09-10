Eliminatoires Coupe du monde 2026 : Burkina # Egypte (0-0): les Pharaons frustrent les Etalons au 4-Août

Les Etalons ont été tenus en échec par les Pharaons d’Egypte ce mardi 9 septembre 2025 au stade du 4-Août. Malgré une volonté affichée de Bertrand Traoré et ses coéquipiers de réduire l’écart avec son concurrent direct pour la qualification directe à la Coupe du monde, le score est resté nul et vierge.

Le stade du 4-Août a retenu son souffle ce mardi 9 septembre 2025. Il n’y avait pas qu’un match de football au programme, mais un duel pour l’avenir, une confrontation qui pouvait sceller le destin des Etalons du Burkina Faso. En face, la puissante Egypte et dans l’air, l’odeur d’un enjeu colossal : la qualification directe pour la Coupe du monde 2026. L’écart de 5 points au classement rendait ce match de la 8e journée des éliminatoires plus que crucial. Le sélectionneur Brama Traoré l’avait bien compris. Confiant dans l’énergie de ses joueurs et le soutien indéfectible de son public, il avait un seul objectif : la victoire. Dès les premières minutes, l’ambiance était électrique. Le stade, plein à craquer, a fait sentir sa présence, son rôle de 12e Etalon.

Chaque action, chaque touche de balle des Etalons était accompagnée d’un rugissement du public. Brama Traoré avait misé sur un système résolument offensif en 4-3-3, mais les débuts ont été laborieux. Les Burkinabè semblaient fébriles, accumulant les passes imprécises et ne parvenant pas à trouver leur rythme. Toutefois, les Pharaons, malgré une possession de balle supérieure, se sont heurtés à un bloc défensif burkinabè prudent et organisé. Un coup dur pour l’Egypte est survenu dès la 10e minute avec la blessure d’Omar Khaled Mohamed Abdelsalam Marmoush, l’un des rédoutables attaquants égyptien. Son remplacement par Osama Fisal Ahmed Abdelmohen allait donner un avantage psychologique au 11 national burkinabè. Le premier quart d’heure s’est écoulé sans qu’aucune des deux équipes ne parvienne à prendre le dessus.

Il a fallu attendre la 15e minute pour voir la première véritable occasion pour le Burkina, sur un coup franc tiré par le capitaine Bertrand Traoré à la lisière de la surface de réparation. Trois minutes plus tard, un frisson a parcouru les tribunes quand Issouf Dayo a manqué de peu d’ouvrir le score de la tête sur un corner. A la 30e minute, Mohamed Zoungrana a trouvé Bertrand Traoré dans la surface après une belle percée, mais la défense égyptienne a veillé au grain. Sur le côté droit, Issa Kaboré, virevoltant, multipliait les débordements et apportait le danger. Au fil des minutes, les Etalons sont montés en puissance, maîtrisant mieux leur sujet. Malgré tout, la pause a été sifflée sur un score vierge de 0 à 0, laissant le suspense intact.

Le siège du camp égyptien en seconde période

Au retour des vestiaires, l’attitude des Etalons a radicalement changé. Ils sont revenus avec une détermination affichée, jouant haut et exerçant une pression constante sur la défense égyptienne. A la 55e minute, Bertrand Traoré a réussi un débordement spectaculaire pour délivrer un centre puissant qui a traversé la surface sans trouver preneur. Face à cette déferlante, les Pharaons ont choisi d’adopter une stratégie plus défensive, cherchant à casser le rythme du match par des arrêts de jeu qui ont exaspéré le public du 4-Août.

Cherchant à dynamiser son équipe, Brama Traoré a opéré plusieurs changements. Simporé a laissé sa place à Wendkuni Tiendrebéogo à la 65e minute, puis Iré-Bi Kalou a été remplacé par Georgi Minoungou à la 72e. L’entrée de Minoungou a été particulièrement remarquée, car il a apporté un nouveau souffle sur l’aile gauche. Bertrand Traoré, également en grande forme, était omniprésent. Inarrêtable, il était constamment fauché par les défenseurs égyptiens qui avaient visiblement pour consigne de le stopper par tous les moyens. Les dix dernières minutes du match ont été un véritable siège des Etalons. Le ballon se jouait presque exclusivement dans le camp égyptien.

Conscient du danger, le sélectionneur égyptien, Hossam Hassan, a choisi de densifier sa défense avec trois changements simultanés pour consolider son bloc et préserver le résultat. Le temps additionnel a été le théâtre d’une ultime poussée des Etalons. Le capitaine des Etalons, une fois de plus, a fait parler son talent en adressant un centre précis au point de penalty. Mais dans la confusion, la défense égyptienne est parvenue, in-extremis, à se dégager. Le coup de sifflet a retenti sur le score de 0 à 0. Les Etalons ont dominé la seconde période, mais n’ont pas réussi à concrétiser leurs occasions. En fin de match, le sélectionneur égyptien, Hossam Hassan, s’est montré satisfait.

« Je suis content de faire mon retour au stade du 4-Août après 98 », a-t-il déclaré, soulignant la progression de l’équipe burkinabè. Il a mis en avant le fait que sa priorité était de conserver les 5 points d’écart, une mission accomplie. Il a également salué la prestation de Mohamed Salah et a avoué que la sortie sur blessure d’Omar Khaled Marmoush a pesé. Dans un geste de fair-play, il a même prié pour les Etalons. De leur côté, les Etalons peuvent être fiers de leur performance. Ils ont tenu tête à une grande nation du football africain, mais ce match nul maintient un mince espoir de qualification directe. Avec les 5 points d’écart toujours en place, la tâche s’annonce plus que jamais ardue.

Le rêve d’une qualification directe pour le Mondial 2026 s’éloigne un peu plus, même si l’espoir n’est pas encore totalement enterré. Le sélectionneur burkinabè, Brama Traoré, a admis la déception de ses troupes. « Notre objectif de vaincre le signe indien n’a pas été atteint et nous sommes atteints moralement », a-t-il déclaré, ajoutant que l’équipe avait tout donné pour offrir la victoire à son peuple. Il a toutefois tenu à féliciter ses joueurs pour avoir respecté les consignes tactiques. « Le point du nul est bon à prendre, nous le méritions », a-t-il admis. Il a reconnu que l’équipe avait eu des occasions qu’elle aurait pu marquer.

Pour sa part, Bertrand Traoré, le capitaine, a partagé le sentiment de frustration. « On avait à cœur de recoller l’Egypte ce soir, malheureusement nous n’avons pas pu prendre les trois points ». Il a reconnu que la pression du retour au stade du 4-Août avait pesé en début de match, mais a souligné la marge de progression de cette jeune équipe. « On n’est pas encore hors de la Coupe du monde, il y a encore deux matchs pour aller chercher des points. S’il faut passer par les barrages, on ira chercher cette qualification », a insisté Bertrand Traoré. Les Etalons doivent gagner leurs deux prochains matches pour espérer jouer les barrages.

