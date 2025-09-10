« Faso Mêbo »: Le PPI salue l’initiative à travers un don

La dynamique de solidarité nationale autour de l’initiative présidentielle se poursuit. Le jeudi 4 septembre 2025, c’était autour du Projet de production internationale (PPI) de faire don d’un important lot de matériel à « Faso Mêbo ».

Quatre-vingt tonnes de ciment, un groupe électrogène de 8,5 KVA d’une valeur de 10 millions FCFA, 8 kits solaires de 80 watts, 80 ampoules LED, 300 casques, 300 gilets, 300 paires de gants, des poubelles, 10 lampadaires solaires de 80 watts chacun. Telle est la composition du don du Projet de Production internationale (PPI) à l’initiative présidentielle Faso Mêbo. Un geste, selon le représentant de la structure donatrice, Rachid Nacoulma, qui témoigne du « soutien indéfectible de l’entreprise à une initiative qui traduit la volonté de bâtir et de défendre la patrie ».

Il a expliqué que le matériel a été financé grâce à un appel à contribution lancé au sein de PPI, auquel la direction et les employés ont répondu. Selon Rachid Nacoulma, ces équipements permettront à « Faso Mêbo » de renforcer ses activités, y compris de nuit, grâce aux dispositifs d’éclairage. « Ce geste cadre avec notre domaine d’intervention, l’énergie, et nous avons jugé nécessaire d’apporter une contribution utile pour faciliter le travail quotidien de Faso Mêbo », a-t-il ajouté. Après la cérémonie de remise, le personnel du PPI a enfilé gilets, gants et casques pour apporter un coup de main dans la fabrique des pavés en respectant tout le processus qui y sied.

