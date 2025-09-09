Développement du cinéma et de l’audiovisuel: l’ABCA décline ses missions et priorités

La direction générale de l’Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel (ABCA) a organisé un déjeuner de presse afin de dévoiler ses missions et priorités stratégiques, ainsi que ses perspectives de développement, jeudi 4 septembre 2025, à Ouagadougou.

L’Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel (ABCA) veut donner de la visibilité à ses actions pour son rayonnement. A cet effet, la direction générale de l’ABCA a convié les journalistes, jeudi 4 septembre 2025, à Ouagadougou, pour échanger sur les grandes missions et enjeux de l’institution, en vue de rendre le cinéma burkinabè plus compétitif à l’international.

L’ABCA est née en 2024 de la fusion de plusieurs structures à savoir la délégation générale du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (DG-FESPACO), l’Institut supérieur de l’image et du Son-Studio école (ISIS-SE), le Secrétariat technique du Centre national du Cinéma, de l’audiovisuel (ST-CNCA) et la Direction du cinéma et de l’audiovisuel (DCA).

Selon le directeur général de l’ABCA, Alex Moussa Sawadogo, plusieurs missions sont assignées à l’ABCA. Il s’agit entre autres, de développer la chaîne des valeurs de l’économie du cinéma et de l’audiovisuel afin d’impulser une nouvelle dynamique dans la structuration de la filière du cinéma, de l’audiovisuel et de l’image. Il a poursuivi que l’agence a également pour rôle d’assurer la règlementation et le contrôle de la filière cinématographique et de l’audiovisuel et de tenir le registre public du cinéma et de l’audiovisuel.

Parmi les enjeux de l’ABCA, Alex Moussa Sawadogo a évoqué notamment la structuration et la professionnalisation des acteurs du cinéma et de l’audiovisuel, la mobilisation et la gestion efficace des ressources, l’innovation et la transition numérique à

travers l’intégration de nouvelles technologies et la diffusion digitale. « Pour L’ISIS-SE, l’un

des départements de l’agence dont la mission consiste, entre autres, à former des professionnels qualifiés, nous entrevoyons de renforcer l’innovation pédagogique et diversifier les compétences, développer des partenariats stratégiques et de renforcer sa visibilité… », a fait savoir son premier responsable Aimé Bado.

Au titre des actions prioritaires et perspectives au niveau du département du FESPACO dirigé par François Akouabou Adianaga, il y a le « Faso Ciné pour Tous » qui consiste à promouvoir le cinéma à travers les films primés, et ceux officiellement sélectionnés au FESPACO. M. Adianaga a aussi annoncé que le comité de sélection actualisé va lancer les appels à films à partir de janvier 2026.

L’ABCA dispose également d’un nouveau département, celui du Financement des projets cinématographique (FPC). Piloté par Brigitte Balaam, le FPC a pour principale mission de soutenir et de développer des mécanismes pour le financement des projets. Mme Balaam a assuré que le financement va se faire sur la base des principes de transparence et d’équité pour permettre de soutenir les meilleurs projets. Mme Balaam a par ailleurs informé que l’appel à candidature des projets sera lancé dans les prochains jours.

Aly SAWADOGO

Soukriya NACRO

(Stagiaire)