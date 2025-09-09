Examens scolaires 2025: 989 candidats à l’assaut du Brevet professionnel de technicien

Le Secrétaire général du ministère de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Henri Prosper Paré, a officiellement lancé, mardi 2 septembre 2025 à Ziniaré, les épreuves écrites du Brevet professionnel de technicien (BPT).

Après plusieurs mois d’apprentissage, les candidats au Brevet professionnel de technicien (BPT), ont pris d’assaut les centres d’examen pour le début effectif des compositions écrites. Et, c’est le lycée Konbeolé de Ziniaré dans la région de Oubri qui a accueilli les autorités pour le lancement officiel des épreuves. Au total, ce sont 989 candidats, répartis dans les centres de composition des régions de Oubri et du Guiriko (Bobo-Dioulasso), qui composent les épreuves dans plusieurs disciplines pour 16 métiers couverts. Il s’agit, entre autres, des métiers de technicien de ligne télécom, de développeur d’applications, de câbleur des installations domestiques et industrielles, de chef de chantier, d’électromécanicien.

Parmi les candidats, figure Honoré Rouamba, venu de Koudougou, stylo en main, coudes sur le table-banc, visiblement stressé et attendant avec impatience le début des épreuves. « Le cœur bat mais on reste confiant et on espère que les sujets seront abordables », a-t-il justifié. Pour le Secrétaire général (SG) du ministère de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Henri Prosper Paré, représentant le ministre, cet examen professionnel vient couronner huit mois de formation pratique.

« Ces examens qui sont organisés par Burkina Suudu Bawdè, en collaboration avec la direction générale des examens, de la certification et des concours, doivent permettre de tester la capacité de ces jeunes qui sont formés », a-t-il expliqué. M. Paré a indiqué que l’accent est désormais mis sur la formation professionnelle dans les établissements d’enseignement technique, mais aussi l’élargissement des champs d’actions de Burkina Suudu Bawdè qui doit pouvoir former 50 000 apprenants, chaque année.

Djiakaridia SIRIBIE

Paul Ousmane COMPAORE

(Collaborateur)