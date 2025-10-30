Excellence scolaire au Sanguié : les meilleurs acteurs du système éducatif récompensés

La IIe édition de la journée provinciale de l’excellence scolaire du Sanguié s’est tenue, samedi 25 octobre 2025, à Réo. Les acteurs qui se sont illustrés par leurs résultats au cours de l’année scolaire 2024-2025 ont été récompensés.

«Promotion de l’excellence scolaire dans la province du Sanguié : un engagement citoyen pour former des leaders patriotes ». C’est sur ce thème que s’est tenue la deuxième édition de l’excellence scolaire de la province du Sanguié. Ils sont au total 94 lauréats, dont 47 élèves ou apprenants, 23 enseignants ou éducateurs, 3 encadreurs, 5 partenaires de l’éducation et 16 structures éducatives qui ont été récompensés. Parmi eux, les dix meilleurs élèves au CEP, dont la moyenne est comprise entre 09 et 09,60, la meilleure enseignante, le meilleur encadreur pédagogique, les cinq meilleures écoles, le meilleur CEEP (Centre d’éveil et d’éducation préscolaire) et les trois meilleures circonscriptions d’éducation de base.

En outre, l’engagement d’un enseignant a été particulièrement salué à la suite de sa disponibilité, qui a permis à sa CEB (Circonscription d’éducation de base) d’origine d’éviter toute rupture dans le déroulement des activités pédagogiques. A côté de toutes ces récompenses, il a été décerné le prix de l’inclusion pédagogique, le prix des meilleurs partenaires : AME (Association des mères éducatives) et APE (Association des parents d’élèves).

Au BEPC, sur 5 160 candidats présentés, 2 515 ont été admis, soit un taux de

48,75 %. Ce résultat place la province du Sanguié en tête du classement au niveau régional. Au baccalauréat, parmi les 2 307 candidats, 1 302 étaient inscrits en série A et 1 005 en série D. Les taux de réussite sont de 80,95 % pour la série A et 50,35 % pour la série D, soit un taux de succès global de 67,62 %, positionnant la province du Sanguié à la deuxième place régionale.

Selon la haut-commissaire de la province du Sanguié, Talari Germaine Ouoba, par ailleurs présidente du comité d’organisation, ces résultats fort appréciables ont été réalisés en dépit de certaines difficultés. « Nous célébrons aujourd’hui le mérite, le travail bien fait et la persévérance de nos élèves, de nos enseignants et de tous les acteurs du système éducatif du Sanguié », a-t-elle indiqué. Elle a précisé que, dans un contexte où les défis de l’éducation sont nombreux, il est essentiel de montrer aux jeunes que le travail, la discipline et la détermination sont toujours récompensés.

« La même détermination »

Fortes de ce constat, a ajouté Mme Ouoba, et dans un élan de solidarité jamais égalé, les forces vives du Sanguié ont tenu à magnifier les acteurs qui se sont distingués par la qualité de leur travail. Prenant la parole au nom des patrons, le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les institutions, Garde des sceaux Rodrigue Edasso Bayala, a salué le comité d’organisation pour sa constance dans la tenue de cette journée et pour le choix porté sur sa personne et sur les autres membres

du gouvernement comme patrons de cette deuxième édition.

Il a fait savoir que cette activité est une tradition à valoriser et à perpétuer, car elle rappelle à tous que l’école est la clé du progrès et de tout développement durable. Il a ensuite félicité les lauréats pour leurs brillants résultats, tout en précisant qu’ils sont aujourd’hui à l’honneur parce qu’ils font preuve de rigueur, de courage et de discipline. M. Bayala les a invités à continuer à travailler avec la même détermination, la même passion et la même humilité, et à rester toujours disciplinés afin de contribuer à leur tour à la construction du pays. Quant aux encadreurs et enseignants de la province, le représentant des patrons a précisé qu’ils sont les véritables artisans de la réussite des enfants.

« Dans des conditions parfois difficiles, vous accomplissez votre mission avec abnégation et sens du devoir. Vous êtes les piliers de notre système éducatif », a-t-il dit. Pour le représentant des parrains, Désiré Yaméogo, c’est un honneur d’être associé à cet événement qui magnifie les meilleurs élèves et leurs enseignants de la province du Sanguié.

« Cette cérémonie, bien plus qu’un simple événement, est un moment de reconnaissance, un symbole fort d’encouragement et de motivation pour nos élèves », a-t-il signifié. De son avis, la journée de l’excellence leur offre l’occasion de se retrouver et de réaffirmer leur engagement pour un système éducatif moderne et producteur de compétences et de valeurs sûres pour la province et, partant, pour la nation entière. Sindi Issaka Zagré, Président de la délégation spéciale (PDS) et préfet du département de Réo, a précisé que sa commune est très fière d’abriter cette activité, symbole de reconnaissance, de mérite, de travail bien fait et de persévérance des élèves, des enseignants et de tous les acteurs du système éducatif.

Beyon Romain NEBIE

Moïse BADO

(Collaborateur)