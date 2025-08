Faitière des caisses populaires du Burkina: le nouveau PCA, Adama Kaboré, entre officiellement en fonction

Le nouveau Président du conseil d’administration (PCA) de la Faitière des caisses populaires du Burkina (FCPB), Adama Kaboré, a officiellement pris fonction, le jeudi 31 juillet 2025, au siège de l’institution à Ouagadougou, au cours d’une cérémonie de passation de charges avec son prédécesseur, Saïbou Nassouri, organisée à cet effet.

Porté à la tête du Conseil d’administration (CA) de la Faitière des caisses populaires du Burkina (FCPB), lors de la 12e Assemblée générale (AG) de l’institution, tenue le 22 mai dernier, à Ouaga- dougou, c’est le jeudi 31 juillet 2025, que Adama Kaboré est officiellement entré en fonction. La passation de charges avec le président sorti, Saïbou Nassouri, s’est déroulée au siège de la FCPB, en présence des autres membres du conseil, de la directrice générale de la FCPB, Azaratou Sondo et de ses collaborateurs. Tout en prenant la pleine mesure des défis qui l’attendent, M. Kaboré, par ailleurs Président du conseil d’administration (PCA) de la caisse populaire de Koupéla, a décliné sa vision en tant que nouveau PCA de l’institution de microfinance faitière.

« Nous plaçons notre mandat sous le signe de la résilience, en ce sens que nous sommes dans un contexte difficile au plan sécuritaire. Nous allons donc travailler avec beaucoup plus de diligence, de professionnalisme pour encore augmenter les résultats », a-t-il confié. Pour relever ce chalenge et permettre à l’institution de remplir pleinement sa mission, il compte inscrire au rang de ses chantiers prioritaires, le renforcement du capital humain, la digitalisation des services et produits financiers pour répondre au mieux aux attentes de la clientèle et le recouvrement des crédits en souffrance.

« Notre faitière doit continuer à jouer son rôle de coordination et de soutien aux caisses de base, tout en anticipant les mutations du secteur financier : digitalisation, gestion des risques, amélioration de la gouvernance, inclusion des jeunes et des femmes, résilience faces aux crises », a-t-il soutenu. Le nouveau PCA est donc convaincu qu’il ne pourra pas réussir son mandat sans une gouvernance vertueuse, emprunte de dialogue constructif avec tous les acteurs, notamment une étroite collaboration entre la direction générale, le CA, les autres organes et l’ensemble de l’équipe directoriale du réseau.

« En tant que planificateur, concepteur et formateur de métier et coordonnateur de programme de développement, j’ai appris que sans organisation, sans vision partagée, et sans redevabilité, aucun projet n’atteint ses objectifs. J’ai pris bonne note des présentations faites et je m’engage à présider le conseil dans un esprit de transparence, de rigueur stratégique et de concertation permanente avec toutes les parties prenantes du réseau », a-t-il confié.

Son ambition est de travailler avec efficience afin de renforcer la con- fiance et la proximité avec les membres, ainsi que l’impact social qui font la force du modèle coopératif du Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB).

L’engagement des collaborateurs

Adama Kaboré a rendu un hommage « soutenu » au président sorti, Saïbou Nassouri, pour les résultats engrangés durant son mandat, et ce, grâce sa vision, son sens de l’écoute et sa rigueur dans la conduite de l’institution.

« Son leadership a permis à la faitière de maintenir sa stabilité, de renforcer sa gouvernance, et de continuer à jouer pleinement son rôle de moteur et de régulateur du réseau », a-t-il souligné. Faisant le bilan de sa présidence du CA de la FCPB, M. Nassouri s’est réjoui des performances réalisées. A titre illustratif, durant son mandat, l’institution de microfinance a enregistré au cours de l’exercice 2024, plus de 200 milliards F CFA d’épargne collectée et plus de 130 milliards F CFA de crédits octroyés aux populations et qui ont participé à la résilience de l’économie nationale. Il a souhaité que son successeur fasse de meilleurs résultats pour le bonheur des Burkinabè.

La directrice générale de la FCPB, Azaratou Sondo, a réaffirmé son engagement et de l’ensemble de ses collaborateurs à accompagner le nouveau PCA et toute son équipe pour la réussite de sa mission. « Le peu de temps que j’ai eu à passer avec lui me donne l’assurance qu’ensemble, nous allons pouvoir non seulement renforcer les acquis, mais apporter de l’innovation au niveau de notre mouvement coopératif », a-t-elle confié. Pour y arriver, elle a appelé l’ensemble des collaborateurs à redoubler d’effort dans la gouvernance de l’institution, à travailler à maintenir la solidarité qui est le socle de la construction de ce mouvement coopératif depuis plus de 50 ans.

