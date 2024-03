Fédération Burkinabè de Football (FBF) : réception des textes relus

La Fédération Burkinabè de Football (FBF) a réceptionné ses textes relus par sa commission, ce mercredi 13 mars 2024.

Les élections de la FBF se tiennent en août 2024 selon les textes. Lazare Banssé sera-t-il candidat à sa propre succession ? Le président a répondu à cette question ce mercredi 13 mars 2024. « Si je vais me présenter, il est très tôt pour répondre à la question. Dans tous les cas, nous avons tout le temps et on verra bien ce qui va se passer dans les prochains mois », a déclaré Lazare Banssé. Mais il a appelé au respect des textes une fois adoptés à l’Assemblée générale prochaine, au risque de voir le football burkinabè confronté à la FIFA.

Sidwaya.info