Fêtes de fin d’année 2025: La Police nationale du Djôrô dresse le bilan et rassure les populations

Le directeur régionale de la Police nationale du Djôrô, le Commissaire Divisionnaire Valentin Kaboré a animé une conférence de presse ce lundi 22 décembre 2025 afin de dresser le bilan des activités menées au cours de l’année 2025 et de présenter les perspectives pour 2026. Il a salué l’engagement des forces de police ainsi que la collaboration de la population et des autorités administratives dans le maintien de la paix et de la sécurité.

À l’approche des fêtes de fin d’année, la Police nationale (PN) du Djôrô renforce son dispositif sécuritaire et fait le point sur une année d’actions soutenues. Réunis en conférence de presse le lundi 22 décembre 2025 à Gaoua, le directeur régional de la PN du Djôrô, le Commissaire Divisionnaire Valentin Kaboré accompagné de ses plus proches collaborateurs a présenté le bilan des activités menées en 2025 ainsi que les perspectives pour l’année 2026, dans un contexte marqué par les enjeux de sécurité et de cohésion sociale.

La fin d’année constitue, selon lui, une occasion de faire le bilan de l’année écoulée et d’envisager les perspectives pour 2026. Il a salué l’engagement et le professionnalisme de l’ensemble des policiers de la région, tout en reconnaissant l’appui constant du commandement de la Police nationale et des autorités administratives déconcentrées. Valentin Kaboré a également exprimé sa reconnaissance à l’endroit des populations du Djôrô pour leur franche collaboration, essentielle à la réussite des missions de sécurité.

Sur le plan opérationnel, le bilan de l’année 2025 fait ressortir une intensification des actions de sécurisation. Plus de 1 500 patrouilles dissuasives ont été conduites dans les villes et les campagnes, contribuant au maintien d’un climat de quiétude. Six opérations de bouclage de zones criminogènes ont également été menées, permettant l’interpellation de plusieurs individus suspects ainsi que la saisie de stupéfiants, de produits impropres à la consommation et d’armes détenues irrégulièrement.

Les services d’ordre ont assuré la sécurisation de nombreuses cérémonies officielles, manifestations publiques et événements festifs. Les missions de sûreté ont, quant à elles, permis l’interpellation de plus d’une dizaine de personnes, de nationalité étrangère et burkinabè.

Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière, les unités de police ont effectué plus d’une centaine de sorties de sensibilisation, aussi bien sur la voie publique qu’au profit de groupes cibles tels que les établissements scolaires et les artisans miniers. Ces actions ont été largement relayées par les médias locaux, dont l’accompagnement a été salué. Par ailleurs, vingt-quatre engins volés ont été retrouvés et des individus recherchés appréhendés lors des missions de contrôle routier.

La protection de l’économie nationale a également constitué un axe important de l’action policière en 2025. Plusieurs opérations ont permis la saisie de 45 tonnes de noix d’anacarde, 255 tonnes d’amandes de karité, une importante quantité de boissons et autres produits impropres à la consommation, ainsi que 829 kilogrammes de stupéfiants.

Dans le domaine de la Police judiciaire, les sous-unités d’enquête ont conduit 236 individus devant les parquets près les tribunaux de grande instance de Gaoua et de Diébougou. En outre, 92 373 000 francs CFA ont été perçus au titre des amendes forfaitaires.

S’agissant des perspectives pour 2026, Valentin Kaboré a indiqué que l’année à venir s’annonce avec de grands défis, tant sur le plan organisationnel que sécuritaire. La mise en œuvre du décret portant répartition des zones de compétences entre la Police nationale et la Gendarmerie nationale a entraîné une ré-articulation des services afin de mieux répondre aux besoins des populations des centres urbains.

Dans cette dynamique, la Police nationale entend renforcer le rapprochement de ses services avec les populations. Des postes d’observation ont déjà été installés dans plusieurs villes de la région afin de réduire les délais d’intervention et d’accroître le sentiment de sécurité. Une section de Police administrative du commissariat central de Police de Gaoua a également été ouverte au centre-ville, avec pour ambition de l’ériger en Commissariat de secteur courant l’année 2026. Les services spécialisés, notamment ceux chargés de la protection de l’enfance et de la sécurité routière, seront renforcés et la collaboration avec les populations consolidée à travers une communication adaptée.

Enfin, à l’occasion des fêtes de fin d’année, il a rassuré les populations quant à la mobilisation des forces de police dans le cadre de l’opération « WIBGA », qui se déroule du 15 décembre 2025 au 15 janvier 2026. Il a invité chacun à respecter les consignes des forces de sécurité, à signaler tout comportement suspect, à sécuriser les biens et à adopter des comportements responsables sur la route.

Boudayinga J-M THIENON