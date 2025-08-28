Filets sociaux: la Cellule interministérielle tient sa 1re session de l’année

La Cellule interministérielle spécialisée chargée des filets sociaux du Secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale (SP-CNPS) a tenu, sa 1re session au titre de l’année 2025, jeudi 28 août 2025, à Ouagadougou.

Le Secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale veut dynamiser la Cellule interministérielle spécialisée, chargée des filets sociaux. Dans ce sens, il a organisé la 1re session au titre de l’année 2025 de l’instance, jeudi 28 août 2025, à Ouagadougou. Cette session, selon le secrétaire général du Ministère de l’Action humanitaire et de la

Solidarité nationale, Emile Zabsonré, vise à dynamiser la cellule et renforcer le système national de protection sociale.

Il a indiqué que le Secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale, en collaboration avec les différents acteurs, a engagé l’élaboration et l’adoption d’un nouveau référentiel national, à savoir la Stratégie nationale de protection sociale (SNPS), adoptée en octobre 2024 et couvrant la période 2024-2028 en remplacement de la PNPS, arrivée à terme en 2022. « Cette stratégie se veut plus ambitieuse, plus inclusive et plus opérationnelle.

Elle incarne la volonté de notre pays de bâtir une protection sociale moderne, efficace et adaptée aux réalités nationales », a-t-il déclaré. M. Zabsonré a confié que l’adoption de cette Stratégie n’est qu’une première étape et sa réussite va dépendre d’une part, de sa vulgarisation et son appropriation par l’ensemble des acteurs et d’autre part, de la mise en place et l’animation effective de cadres de concertation dynamiques et opérationnels, capables de fédérer les énergies et de garantir une véritable synergie d’actions.

Opérationnaliser la cellule inter-ministérielle

« L’objectif est d’opérationnaliser la cellule interministérielle spécialisée chargée des Filets sociaux et de renforcer la cohérence des interventions en matière d’assistance sociale », a-t-il soutenu. Ainsi, a-t-il dit, il va s’agir, à cette rencontre, de présenter la Stratégie nationale de protection sociale et son Plan d’actions opérationnel, partager les outils de collecte de données relatifs aux interventions en matière de protection sociale, analyser l’état de fonctionnement de la cellule interministérielle spécialisée, chargée des filets sociaux, discuter des problématiques spécifiques liées aux filets sociaux, formuler des recommandations concrètes et réa-listes pour améliorer la qualité et l’efficacité de nos interventions.

Ainsi, a souligné le secrétaire général, les échanges devront permettre une meilleure appropriation de la Stratégie nationale, une coordination renforcée des actions, un partage accru des outils et surtout, une capacité collective à faire de la protection sociale un pilier solide de notre développement. Le Secrétaire permanent du Conseil national pour la Protection sociale, Amédée Bamouni, a indiqué que la protection sociale et plus particulièrement les filets sociaux, loin d’être de l’aumône faite aux personnes pauvres, est un ensemble de dispositions et d’interventions d’assistance humanitaire, de transferts sociaux et de ser-vices d’aide sociale développés par l’Etat et ses partenaires, en vue de garantir à chaque citoyen le droit de subvenir à ses besoins essentiels nécessaires pour sa participation au développement.

Et, face aux multiples vulnérabilités, a-t-il souligné, il a été jugé nécessaire la mise en place d’un cadre institutionnel pour la coordination de la protection sociale dont la cellule interministérielle des filets sociaux afin de créer une synergie d’actions et une chaîne de résultats des acteurs.

« La redynamisation des organes de coordination est consécutive à l’adoption d’un nouveau référentiel national en matière de protection sociale notamment la stratégie nationale de protection sociale », a-t-il précisé. Par ailleurs, a-t-on indiqué, de cette session, sortiront des recommandations qui contribueront à redynamiser la cellule interministérielle spécialisée, chargée des filets sociaux et renforcer durablement le système national de protection sociale.

Soumaïla BONKOUNGOU

Y. Jemima LANKOANDE (Stagiaire)