Financement des projets cinématographiques: FasoFilm Fonds présenté aux acteurs du Guiriko

L’Agence burkinabè de cinématographie et de l’audiovisuel (ABCA) a organisé un atelier, le mercredi 22 octobre 2025 à Bobo-Dioulasso, pour présenter l’agence et les mécanismes de financement de FasoFilm Fonds aux acteurs de la région du Guiriko.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de refondation de l’Etat et d’organisation des secteurs stratégiques, le gouvernement burkinabè a créé, en décembre 2024, l’Agence burkinabè de cinématographie et de l’audiovisuel (ABCA). Cette structure qui regroupe plusieurs entités administratives de la filière a pour mission d’assurer la mise en œuvre des actions de développement de l’Etat en matière de cinéma, d’audiovisuel et d’image animée.

C’est ainsi que l’ABCA a mis en place un mécanisme de financement dénommé Faso Film Fonds, lancé le 8 octobre dernier à Ouagadougou. Dans le but de mieux faire connaître les mécanismes de financement de ce projet et les missions de l’ABCA aux professionnels de la région du Guiriko, un atelier d’échanges s’est tenu, le mercredi 22 octobre 2025, à Bobo-Dioulasso. Cette rencontre a permis de clarifier les perspectives et les innovations mises en place pour le développement du cinéma et de l’audiovisuel au Burkina Faso. Selon la cheffe du département de financement des projets cinématographiques de l’ABCA, Brigitte Balaam, cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une tournée de présentation de l’agence et du mécanisme de financement de FasoFilm Fonds aux acteurs dans les différentes régions.

A l’en croire, FasoFilm Fonds résulte de la volonté des autorités d’accompagner le secteur et de trouver des solutions aux problèmes de financement. « Il ambitionne d’accompagner tous les maillons de la chaîne pour permettre la création d’une véritable industrie cinématographique dans notre pays », a-t-elle indiqué. Elle s’est réjouie de la participation des acteurs de la région du Guiriko, qui ont montré de l’intérêt pour l’appel à projets en cours, lequel prend fin le 1er novembre 2025.

Pour cette année 2025, FasoFilm Fonds accompagne, avec un budget d’un milliard de francs CFA, quatre catégories : Faso Film Développement, Faso Film Production, Faso Film Postproduction et Faso Film Export, qui vise à promouvoir la visibilité des films aussi bien sur le plan national qu’international. Pour rappel, L’ABCA résulte de la fusion de l’Institut supérieur de l’image et du son (ISIS-SE), de la Direction du cinéma et de l’audio-visuel, du Secrétariat technique du Centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel (ST-CNCA) ainsi que la délégation générale du FESPACO.

Noufou NEBIE

Korotimi TINGARA

(Stagiaire)