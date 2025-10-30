Un voleur multirécidiviste écope de 84 mois de prison ferme

F.K a comparu à la barre de l’audience correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Dédougou, mardi 21 octobre 2025. Il était cité pour répondre des faits de vol de trois téléphones portables, dans la nuit du 29 septembre 2025, à Guadebou, un quartier du village de Souri dans la commune de Dédougou. Le prévenu est un récidiviste pour avoir été déjà jugé et condamné en 2020 et 2023 pour des faits de vol et d’escroquerie par le même TGI. C’est d’ailleurs au cours de (…)

Retrouvez Au coin du palais sur https://www.sidwaya.info/numerique/

Adaman DRABO

Yacouba BELEM