Octobre rose, un mois pour dire non au cancer du sein. Comme chaque année, le mois d’octobre se teinte de rose pour rappeler l’importance de la lutte contre le cancer du sein. Cette campagne mondiale a permis d’informer, sensibiliser et encourager au dépistage précoce, un moyen sûr de sauver des vies. Au Burkina Faso, associations, médias et autorités ont multiplié les actions en vue de toucher le maximum de femmes. Le message a été clair : le cancer se soigne et se guérit lorsqu’il est détecté tôt. Femmes, faites-vous dépister et vous les hommes, soutenez les femmes. Ensemble, brisons le tabou et boutons cette maladie hors du Burkina.

Bénédicte KAM

(Collaboratrice)