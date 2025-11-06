Une opération de contrôle de l’hygiène a eu lieu dans les gares routières de Ouagadougou. L’opération a concerné cinq gares de compagnies. Le constat a été fait sur trois sites où les mesures d’hygiène laissent à désirer, selon les éléments de la police municipale. Les contrevenants ont été contraints à procéder au curage, à la réfection des toilettes ainsi que des aires de lavage. Cette sortie est à saluer, ce d’autant plus que se soulager dans une gare se révèle être un casse-tête chinois pour de nombreux passagers, au regard du manque de propreté de certaines latrines. C’est pourquoi, les différents responsables des compagnies de transport doivent prendre toutes les dispositions urgentes afin de garantir un cadre de vie sain aux usagers de leur compagnie. Cela y va de l’intérêt de tous.

Soumaïla BONKOUNGOU